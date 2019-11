Elías Ayub apoya a ciclista rumbo a Tokio 2020

El empresario Arturo Elías Ayub, miembro de América Móvil, se comprometió a ayudar a Gerardo Ulloa, uno de los ciclistas con mayor proyección en Mexico, para impulsar un proyecto ciclista, todo mediante sus respectivas cuentas de Twitter.

"Hola Arturo Elías Ayub, Carlos Bremer, Rodrigo Herrera, soy Gerardo Ulloa, ciclista clasificado a Tokyo 2020, tengo el sistema para posicionar a México en la élite del ciclismo internacional, garantizado. ¿Alguno me podría dar una cita? No se gastará ni un peso de su dinero", fue el mensaje que envió el ciclista.

Pocos minutos después y ante una serie de mensajes de varios usuarios en redes sociales, Ayub respondió el mensaje del atleta mexicano.

"Yo Gerardo, con gusto. Pero solo si vamos por la de oro", fue la respuesta del empresario.

Esta no es la primera ocasión que Ulloa forma parte de un proyecto que necesita de la iniciativa privada. Apenas hace unos meses, formó parte de la presentación de Pro Cycling Teams, un proyecto que buscaba impulsar a los jóvenes ciclistas mexicanos a nivel internacional.

En el momento de la presentación del evento, ningún funcionario de la Conade estuvo presente. Así como en esta ocasión, en el que la Comisión tampoco figura en la mención del ciclista.