Empresa ligada a anomalías en el Tren México-Toluca entra a la 4T en proyecto estelar: el Tren Maya

Los gobiernos de Enrique Peña Nieto (EPN) y de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tienen algo en común en materia de infraestructura pública: ambos contrataron a la misma compañía, para desarrollar la primera fase de algunas obras icónicas del sexenio.

El 9 de agosto de este año, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) informó que la empresa Senermex Ingeniería Básica será uno de los proveedores encargados de los estudios técnicos, económicos y ambientales del Tren Maya.

La compañía de origen español (Grupo Sener) opera en México desde 2006. Este año compartirá –con Daniferrotools, Key Capital y Geotecnia y Supervisión Técnica– más de 346.8 millones de pesos (después del IVA) relacionados con la "ingeniería básica" del Tren.

Sólo en 2018, Senermex se embolsó 311 millones de pesos relacionado con tres obras gubernamentales: el Tren Interurbano México-Toluca, el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y el tramo carretero Atlacomulco-Maravatío, que conecta a los estados de México y Michoacán.

Se trata de una empresa "líder mundial" en el desarrollo de proyectos de ingeniería y construcción para los sectores aeroespacial, de infraestructura y transporte, renovables, energías y naval, de acuerdo con su sitio oficial de Internet.

Entre 2013 y 2018, el Gobierno de EPN le otorgó un mínimo de siete contratos relacionados con el Tren México-Toluca, mismos que le supusieron ingresos netos (antes del IVA) superiores a 1.2 mil millones de pesos, indican los registros de fallos del portal de compras gubernamentales CompraNet.

La compañía –fundada en 1956 por el empresario español Enrique de Sendagorta Aramburu y dirigida por el ingeniero César Quevedo Galván– también ha participado en mega-proyectos gubernamentales como la Línea 3 del Metro de Guadalajara, la autopista Atizapán-Atlacomulco, la carretera Durango-Mazatlán y el Complejo Petroquímico de Pajaritos,

Con respecto a este último proyecto, los datos oficiales refieren que Senermex está relacionada con la empresa Obrascón Huarte Lain (antes OHL, hoy Aleatica).

Las "Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018" de la otrora OHL, indican que dicha empresa y Senermex tienen una sociedad de participación al 50 por ciento en la empresa Cogeneración Complejo Pajaritos, que opera la Planta de Cogeneración Coatzacoalcos II.

NEGOCIOS CON EL GOBIERNO

Senermex ha firmado contratos gubernamentales por más de 3.3 mil millones de pesos (con IVA) en los últimos nueve años.

Durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, entre 2010 y 2012, la empresa de origen español recibió 432.2 millones; y en los años de mandato de Enrique Peña Nieto, entre 2013 y 2018, Senermex tuvo ingresos superiores a 2.5 mil millones de pesos. A estas cantidades se suman las ganancias que tendrá por el proyecto del Tren Maya.

La información oficial indica que el 52.2 por ciento del dinero que recibió Senermex, por contratos gubernamentales en el periodo 2010-2019, provino de licitaciones públicas. Esto implica ingresos derivados de concurso público por más de 1.7 mil millones de pesos.

El resto del dinero provino de adjudicaciones directas (25.4 por ciento) e invitaciones a cuando menos tres personas (22.4 por ciento). De ese modo, la compañía recibió más de 840 millones sin concurso de por medio, además de 741.8 millones por invitación restringida.

Los ingresos de Senermex provinieron de contratos otorgados por 11 dependencias del Gobierno federal, además de un contrato entregado por el Gobierno de la Ciudad de México.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de Gerardo Ruiz Esparza fue la dependencia que más dinero le entregó (1.9 mdp).

Entre los organismos gubernamentales que más dinero le dieron están la Comisión Federal de Electricidad (553.1 mdp), Fonatur (346.8 mdp), Banobras (282 mdp), el Hospital General de México (95 mdp), el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (29 mdp), el Instituto Nacional de Pesca (11.7 mdp), la Compañía Mexicana de Exploraciones (7.5 mdp), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (siete mdp), la Comisión Nacional del Agua (cinco mdp) y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (3.5 mdp).

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México erogó en 2014 casi 74 millones de pesos para "Proyecto integral para la modernización de la Estación de Metro Revolución".

Además de sus negocios con los diferentes niveles del Gobierno Mexicano, Grupo Sener suscribió un contrato a mediados de este año con el grupo papelero mexicano Gondi, para la construcción (2019-2022) de una planta de servicios de vapor y electricidad en la localidad de Guadalupe, en el estado de Nuevo León.

PRESUNTAS IRREGULARIDADES

Senermex no ha sido señalada de incurrir en actos de corrupción. Al menos no de acuerdo con el directorio de proveedores y contratistas sancionados de la Secretaría de la Función Pública, que al 20 de noviembre de este año reflejó que la compañía no tenía multas o inhabilitaciones en proceso.

A pesar de su récord limpio, en las cuentas públicas de 2011 y 2016 hay irregularidades ligadas, directa o indirectamente, con la compañía.

Las irregularidades se debieron a posibles "pagos en exceso" por parte del Hospital General de México (HGM) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Ello debido a presuntos incumplimientos de contrato por parte de la empresa.

En un primer caso, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que el HGM no tuvo respaldo suficiente para justificar el pago de 3.2 millones de pesos en obras de "supervisión del proyecto ejecutivo y de los trabajos de construcción" de las unidades 310 y 501 del HGM.

Las solicitudes de aclaración de la ASF (nos. 11-1-12NBD-04-0434-03-006 y 11-1-12NBD-04-0434-03-008) indican que no existe "evidencia documental" que acredite la ejecución de algunas obras de supervisión, revisión y seguimiento por parte de Senermex, ya que hubo trabajos de construcción que contaron con "atrasos en su ejecución", al momento de las auditorías.

Dado que Senermex fue contratada para que los trabajos fueran ejecutados en tiempo y forma, y debido a que ello no sucedió en todo caso, la ASF solicitó una justificación, o en su defecto, la recuperación de los montos sin solventar.

También hubo 119.5 millones de pesos no solventados por parte de la SCT, que están relacionados con las obras de diseño de Senermex para la construcción del Tren Interurbano México-Toluca.

Las solicitudes de aclaración de la ASF (nos. 16-0-09100-04-0335-03-014 y 16-0-09100-04-0335-03-015) señalan que hubo pagos "excesivos" e "injustificados", ya que Senermex fue contratada para hacer trabajos que ya había realizado.

De acuerdo con la ASF, Senermex realizó el anteproyecto (2013) y el proyecto ejecutivo (2014) del Tren México-Toluca para la SCT. Años después, en 2015, la Secretaría comandada por el priista Gerardo Ruiz Esparza le otorgó tres contratos para realizar "adecuaciones al proyecto", mismas que ya estaban consideradas en el anteproyecto y en el proyecto ejecutivo.

Por lo anterior, la ASF determinó que una parte del gasto –equiparable al 18 por ciento del contrato número DGTFM-13-15– no fue solventada por la SCT.