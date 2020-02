Empresarios, preocupados por avance del coronavirus: CCE

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseguró que, ante el avance del coronavirus, en la iniciativa privada están "preocupadísimos", puesto que, además del número de casos que se anuncian todos los días, ha tenido una repercusión en las bolsas del mundo.

En entrevista en Palacio Nacional, tras haberse participado en la presentación del Padrón de Confianza Ciudadana, el líder empresarial señalo que no se debe caer en alarmismo, pero que la sociedad no debe de estar confiada.

"Estamos preocupadísimos con ese tema, ustedes han visto el comportamiento de las bolsas del mundo, nos preocupa que no haya todavía un antídoto claro, nos preocupa que cada día nos enteramos que hay un país que está adicional a esta pandemia".

"Es algo que tenemos que cuidar aquí en México, creo que no es algo que tenemos que salir a declarar que estamos preparados. Para esto nadie está preparado y lo que tenemos es verdaderamente tratar de poner no solamente medidas de seguridad", indicó.

Aconsejó que la sociedad mexicana debe de tomar las medidas de seguridad, para estar conscientes como ciudadanos de todas las medidas de higiene, "que tenemos que tomar para poder evitar el máximo este tipo de contagio".

- "¿Hay exceso de confianza?", se le preguntó.

- "Parece que hay un exceso de confianza en el mundo, no se está tomando con la seriedad que una situación de esta naturaleza debería de tener, no podemos ser alarmistas, pero tampoco podemos confiarnos de la situación".

Ante el paro de mujeres que se propone para el próximo 9 de marzo, Salazar Lomelín recordó que el CCE fue la primera organización que mostró empatía con esta protesta, y señaló que el organismo que representa ha hecho propuestas en concreto en tres campos para apoyar a las mujeres.

"Primero, queremos incentivar a que todas las empresas se conviertan en lugares seguros, que ninguna mujer en una empresa sea fruto de alguna injusticia, que no sea fruto de algún acoso y nosotros estamos insistiéndole a todos los dueños de las organizaciones que eso se cumpla", refirió.

"Dos, que las mujeres tengan pagos similares a los hombres, que no se les marque una diferencia de género. Ustedes saben que eso es una realidad y que tenemos que hacer un trabajo enorme por igual los salarios en los mismos trabajos; y número tres, tratar de buscar formas educativas desde la niñez y estamos tratando de ser métodos y metodología en eso para que cualquier persona tenga siempre el respeto a los demás en todos sentidos, pero sobretodo en la diferencia de género".

Señaló que, con esas tres acciones, la iniciativa privada contribuirá a esta empatía que tienen con las mujeres.