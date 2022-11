"Empresas deben cuidar relación sindical con trabajadores"

A-AA+

Ante el vencimiento del tiempo para legitimar los contratos laborales que se consideró en la Reforma Laboral (RL) de 2019 y para cumplir con los compromisos del T-MEC, es necesario que las empresas cuiden su relación sindical y con sus trabajadores para evitar incumplimientos, coincidieron especialistas en temas laborales.

Abogados expertos en el tema laboral explicaron que el próximo 1 de mayo de 2023 se termina el tiempo para que los trabajadores voten y elijan a quien los representará en las negociaciones del Contrato Colectivo de Trabajo, lo que no podrá lograrse con el 95% de los contratos, ello significa que habrá trabajadores que se quedarán sin sindicato, pero en algún momento podrá llegar un organismo gremial.

Durante el panel "Perspectiva laboral" que organizó la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (Amedirh), el abogado de la firma Sánchez Devanny, Alfredo Kupfer, dijo que por eso "hay que ser cuidadosos en cómo llevamos la relación con el sindicato", porque en algún momento se puede interpretar como que se impidió la libertad sindical y se puede abrir un proceso contra la empresa.

Recordó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tiene un Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida que se ha usado en empresas que son exportadoras y que de alguna manera negaron los derechos de libertad de asociación de sus trabajadores.

En su intervención, explicó que el mecanismo "se está convirtiendo en una vía peligrosamente efectiva porque se están resolviendo muy rápido, conflictos que llevaban años de estar mal, de una situación irregular y, ahora, se resuelven en meses".

En otras palabras, dijo que el procedimiento vía T-MEC se ve como algo mucho más efectivo que los tribunales nacionales.

Además de que se pone en evidencia que el voto libre de los trabajadores permite que elijan más a sindicatos independientes con lo que, de alguna manera, se "golpea al status quo" de los grandes sindicatos como la CTM y la CROC.

El abogado experto en temas laborales, Luis Monsalvo Álvarez, dio que "tiene que cambiar la dinámica del capital humano y los responsables de relaciones laborales del país, porque se había dejado y tomado por los abogados... En realidad esas relaciones y compadrazgos tiene que dejar de ser para una relación más auténtica".

Expuso que no se logrará la meta de legitimar 550 mil Contratos Colectivos de Trabajo, por lo que estimó que el 1 de mayo de 2023, aproximadamente el 95% de las empresas no van a tener contratos colectivos con sus trabajadores porque dejarán de estar vigentes si no se vota para ratificarlos antes de dicha fecha.

Por lo que las empresas tienen que prepararse para esa situación y empezar a dialogar más con sus trabajadores.

Para el director general de la Amedirh, Mauricio Reynoso, en otras palabras, las empresas tienen que acercarse a la gente, algo que es fundamental en estos momentos en que vienen cambios a la ley laboral.