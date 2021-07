Empresas no podrán pedir certificado de vacuna contra Covid para dar empleo: López-Gatell

Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo esta mañana que las empresas no podrán pedir el certificado de vacunación de COVID-19 para dar empleo, y que condicionarlo a estar vacunado sería violar la Ley.

Durante la conferencia de prensa matutina, el principal vocero del avance de la pandemia en México aclaró que aún se están definiendo las acciones que se tomarán contra aquellos empresarios que hagan caso omiso de este anuncio. Sin embargo, insistió en que no se puede tomar la vacunación contra el coronavirus como un condicionante para el trabajo.

«Queremos dejar muy claro, no es adecuado -de hecho puede ser ilegal para ciertas instancias- que para propósitos de empleo se pida estar vacunado contra COVID-19. No sería procedente que un empleador en México pidiera el certificado y que si la persona no tiene el certificado no le quiere recibir en el empleo, si ya está empleado, o no lo quiera emplear, si la persona aún no está empleada. No sería adecuado, sería contrapuesto a las leyes mexicanas, y por lo tanto el certificado no debe usarse en México como un condicionante de empleo, igual que no debe usarse ningún otro requisito de salud en ese sentido», recalcó desde el Salón de Tesorería de Palacio Nacional.

El funcionario de salud dijo que aún no se determinan las acciones que se podrían tomar en contra de quienes ejerzan este tipo de acciones.

«El anuncio lo dejamos claro. No es una disposición nueva, eso ya está en las legislaciones vigentes y veremos si existiera una mala conducta en qué estribaría en el tema laboral», agregó López-Gatell.

También precisó que en este caso será la Secretaría del Trabajo, encabezada por Luisa María Alcalde, quien responda a profundidad sobre el tema.

SE ABRE REGISTRO PARA MAYORES DE 18 AÑOS

Los mayores de 18 años, o que los cumplirán este mes de julio, ya pueden registrarse en el sitio mivacuna.salud.gob.mx para recibir el inmunizador contra la COVID-19.

Hasta ahora se han administrado 47 millones 316 mil 228 dosis de la vacuna contra la COVID-19, al sumar 118 mil 734 en la jornada del domingo.

La información fue confirmada esta mañana por López-Gatell en su intervención durante la «mañanera», donde expuso que todas las y los ciudadanos mexicanos que tengan 18 años de edad o más podrán registrarse para próximamente ser inmunizados contra el coronavirus.

«A partir de hoy, si usted tiene 18 años de edad, o más, regístrese, si no lo ha hecho, para que pueda ser vacunada o vacunado. El registro es muy sencillo, es en el mismo portal [...], se requieren datos muy simples, la mayoría los tienen a la mano», expresó el funcionario de salud, quien agregó que también podrán vacunarse aquellas personas que no tengan CURP, ya que con fines de la vacunación se está expidiendo dicho documento de manera provisional.

El programa de vacunación contempla, por ahora, a los mayores de 40 años, mujeres embarazadas, personal médico y educativo, así como toda la población mayor de edad del estado de Baja California como parte de un plan piloto para reabrir la frontera con Estados Unidos.