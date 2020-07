Empresas piden lineamientos claros y básicos para regular internet

Empresas recomiendan un modelo de regulación ex post, así como generar lineamientos básicos para regular internet.

"Para que puedan ser ajustados con flexibilidad por el regulador y con base en experiencias concretas no a ejercicios teóricos donde nunca se pueden incluir todas las posibilidades que habría y que harían obsoletos a esos lineamientos muy pronto", señaló Gabriel Székely, director de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel).

En el foro del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), sobre servicios diferenciados que se incluyen en el anteproyecto de lineamientos que regulan el tráfico en internet o neutralidad de la red, Székely dijo que debe considerarse el conjunto de objetivos que incluyen, además de la protección de usuarios finales, la competencia, la promoción de inversiones y el uso eficiente de redes y frecuencias del espectro.

"Hubiéramos querido encontrar en los lineamientos una concepción de neutralidad de la red que ha evolucionado mucho en estos años, una conceptualización actual y con visión al futuro más que anclada en la visión de hace años".

María Elena Estavillo, excomisionada del IFT, dijo que hay una preocupación por ciertos aspectos donde hay que intervenir de manera muy cuidadosa, porque mientras estas ofertas pueden promover la innovación y dar lugar a nuevos servicios y modelos de negocios, se pueden encontrar formas de financiar el acceso a internet.

"Pero al mismo tiempo, en casos particulares, puede haber casos contrarios a la competencia a la misma innovación, contrarios a la desaparición de la brecha digital, pueden poner en riesgo el derecho a la información, a los derechos políticos, a la libertad de expresión y generar vulnerabilidades a temas como la información falsa", destacó Estavillo.

Por su parte, Lester García, director de Políticas Públicas para la Conectividad y Acceso para América Latina de Facebook, mencionó que la transformación de los servicios diferenciados obedece a una evolución del mercado.

El directivo de Facebook detalló los tres tipos de servicios diferenciados que existen, donde uno son los servicios auspiciados cuando un tercero paga por los datos de los usuarios para dar acceso a ciertos servicios o aplicaciones.

García explicó que en el caso de zero rating hay dos tipos, el puro que se enfoca a dar servicios de gratuidad.

Por ejemplo, en México, las empresas de telefonía móvil dieron acceso a páginas del gobierno sobre Covid-19 sin costo alguno.

El zero rating con precios específicos que tiene que ver con empaquetamientos que hacen las empresas para buscar alcanzar demandas específicas de servicios.

"Esos no son servicios gratuitos, los usuarios pagan por una canasta en la que pueden acceder a diferentes servicios y pueden elegir la canasta que estén disponibles".

En México, las empresas de telefonía celular brindan paquetes donde incluyen acceso ilimitado a redes sociales como WhatsApp, Facebook, Instagram y Twitter, por ejemplo.

En estos casos, el directivo recomienda que la regulación sea ex post acorde a la problemática de cada servicio.