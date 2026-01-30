En 2025 no se logró meta de consolidación fiscal: Banco Base

CIUDAD DE MÉXICO, enero 30 (EL UNIVERSAL).- Durante el 2025 no se logró la meta de consolidación fiscal a pesar de los recortes a la inversión física y en un contexto en el que la economía cayó en una trampa del estancamiento con un avance de 0.71%, según la estimación oportuna del Inegi, lo que significó una tasa por debajo del promedio de los últimos siete años, afirmó Banco Base.

"¿Se logró la consolidación fiscal? No, se encaminó, pero no se logró porque la Secretaría de Hacienda cambió varias veces su proyección de déficit fiscal, lo fue subiendo", dijo la directora de Análisis Económico y Financiero, Gabriela Siller.

Al presentar las Perspectivas Económicas de México, ponderó que el compromiso no se cumplió, a pesar del fuerte ajuste a la inversión física y al gasto al interior de desarrollo

De hecho, expuso que la reducción de más de 27% en el rubro de inversión física que se observó en casi todo el año pasado, es el más significativo desde 1995.

Incluso, destacó, si nos vamos a octubre es el más grande desde que se tiene registro lo que se reflejó en el sector construcción.

Estableció que, si bien dicho proceso va en camino, es a un paso "muy lento", en comparación a lo que previeron los responsables de las finanzas públicas en el país.

"Ellos proyectan que la deuda neta como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) se va a mantener constante en los siguientes años en alrededor de 53.5%", indicó.

Pero en Banco Base estiman que dada la rigidez del gasto y que México ha caído en una trampa de estancamiento, que nos llevarán a tasas de crecimiento bajas, y que la población está envejeciendo, la deuda neta alcanzará el 58% en 2030.

Sin embargo, hizo notar que la deuda bruta podría representar el 60% del tamaño de la economía, lo que corresponde a un nivel por debajo de la calificación crediticia de la deuda soberana.

Deuda y más deuda de Pemex, principales riesgos

"Eso significa que el ritmo más lento de la consolidación fiscal en México representa un grave riesgo para las finanzas públicas del país", advirtió, al mencionar la poca flexibilidad del presupuesto, ya que 72% está comprometido por los programas sociales con las transferencias, pensiones y el costo financiero de la deuda.

Siller enfatizó que llamó mucho la atención que en este mes que está por terminar el gobierno federal haya realizado colocaciones de deuda en los mercados, cuando se anticipan más recortes a la tasa de interés en el año.

"Lo mejor es que se hubieran esperado, creo que ahí les falló la estrategia en la Secretaría de Hacienda o tenían la necesidad de emitir más deuda", consideró.

A lo que se suma el regreso de Petróleos Mexicanos (Pemex) a los mercados de deuda, algo no positivo porque por un lado el gobierno le está dando recursos, y por el otro, la empresa se vuelve a endeudar, acusó.

"Eso sería lo peor de los dos mundos, porque no deja de endeudarse mientras que sigue comprometiendo a las finanzas públicas siendo uno de los principales riesgos", apuntó.

Otro riesgo que se podría enfrentar según la especialista es que si el tipo de cambio se mantiene en 17.25 pesos por dólar, habrá un impacto sobre las finanzas públicas.

De acuerdo con las sensibilidades publicadas en el paquete económico, estimó, sería de alrededor de 5% del gasto público proyectado para infraestructura.

"Sería restringir el crecimiento económico y llevando todavía más a México a una trampa del estancamiento", alertó.

Para el 2026 Banco Base pronostica que la economía nacional avance 0.9% en su escenario central, mientras que el optimista 1.4%, y un menor crecimiento con 0.6% en el pesimista.

Respecto a la inflación, proyectan que el objetivo de una inflación baja y estable dentro del objetivo de 3% será posible hasta 2027 con un Banco de México perdiendo algo de credibilidad siguiéndole los pasos a la Reserva Federal con tres recortes a la tasa de referencia.