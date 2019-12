En Acapulco, las 3 playas más contaminadas de México: Cofepris

La Cofepris, organismo de la Secretaría de Salud, lanzó su reporte periódico sobre la calidad del agua de mar en las playas de México para que los mexicanos sepamos dónde sí y dónde no meternos a nadar.

El análisis revela que 98.9% de estos destinos paradisiacos son aptos para echarse un buen chapuzón durante el periodo vacacional de diciembre, pero hay tres de ellos que rebasan los límites de unas bacterias llamadas enterococos.

De acuerdo con el estudio realizado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), las playas Manzanillo, Icacos y Suave -las tres localizadas en Acapulco, Guerrero- son las más sucias del país por contener más de 200 NPM por cada 100 mililitros de agua.

-¿Cómo se llevó a cabo el análisis de las playas más sucias de México?

De acuerdo con un comunicado de este organismo, se realizó un "análisis de laboratorio en agua de mar de 273 playas, en 70 destinos turísticos de los 17 estados costeros del país, y dio como resultado que 269 son aptas para su uso recreativo en este periodo vacacional de fin de año".

Semanas previas a esta temporada alta, se levantaron y estudiaron más de mil 800 muestras de agua de mar para monitorear los niveles de "Enterococcus faecalis", bacterias que pueden causar graves infecciones urinarias, así como sepsis, endocarditis y otras más.

-Lista de playas mexicanas limpias y no tan limpias

En esta lista de la Cofepris podrás saber cuáles son las playas aptas para la actividad recreativa y también cuáles no lo son. Las encontrarás divididas por estado.

Por ejemplo, algunas de las playas más famosas de México contienen la siguiente calidad bactereológica (recuerda que están en alerta roja aquellas que pasan de 200 NPM por cada 100 mililitros de agua). Los análisis consultados se hicieron entre finales de noviembre y mediados de diciembre y entre el 29 de noviembre y 12 de diciembre.

- Maruata, en Michoacán: 10 NMP/100 ml

- Sayulita, en Riviera Nayarit: 15 NMP/100 ml

- Playa Tangolunda, en Huatulco: 12 NMP/100 ml

- Playas de Zicatela, en Puerto Escondido: 10 NMP/100 ml

- Puerto Morelos, en Cancún: 20 NMP/100 ml

- Cozumel. La calidad de todas las playas que hay en la lista es de 10 NMP/100 ml.

En Riviera Maya, la playa que arroja el nivel más alto de "Enterococcus faecalis" es Porto Real con 43.

En Tulum, las playas Zamas, Maya (1,2 y 3) y Xcacel van de 10 a 17 NMP/100 ml

En Mazatlán, las playas con el índice más alto de enterococos lo tienen Zona Dorada IV (18), Zona Dorada VI (29) Norte (30) y Los Pinos (30). Las más limpias son Zona Dorada I y III e Isla del Chivo; las tres tienen 10 NMP/100 ml.

En la zona de La Paz, en Baja California Sur, Playa Pichilingue tiene 10 NMP/100 ml. Las Playas Malecón II y III y Playas Los Barriles son las más contaminadas con 104, 147 y 106 NMP/100 ml, respectivamente, aunque todas están calificadas como aptas para meterse a nadar.

En la zona de los Cabos, la calidad bactereológica de la playa Chileno es de 22 NMP/100 ml, la de Palmilla es de 108.

Otra opción para saber cuáles playas son las más limpias de México, una opción es revisar el sitio de Blue Flag México, un distintivo internacional que garantiza la alta calidad del agua en playas de todo el mundo ("blueflagmexico.org").