En febrero bajó la tasa de desempleo en países OCDE

Los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) registraron una baja en la tasa de desempleo de febrero de 2021 de 6.8% en enero a 6.7% en febrero de 2021, aunque sigue muy por arriba de los niveles que se vieron antes de la pandemia.

En febrero del 2020 la tasa de desempleo se ubicó en 5.3% y un año después está 1.4 puntos porcentuales por arriba, un incremento que tiene relación con la pandemia y el impacto económico en las diversas economías.

"El Covid-19 golpeó el mercado laboral" en los países de la OCDE al registrarse un aumento en la tasa de desempleo de 5.52% en marzo de 2020 a 8.8% en abril del 2020.

En la Zona Euro esa tasa se mantuvo estable en 8.3%. Sin embargo, resultó ser un punto porcentual mayor a los niveles prepandemia, ya que en febrero estuvo en 7.3%.

La tasa de desempleo más baja se registró en Japón con 2.9% en febrero del 2021, apenas medio punto porcentual por arriba de lo visto en febrero del 2020.

Mientras que Estados Unidos fue otro de los países con altas tasas, pues en abril de 2020 llegó a 14.8%, sin embargo en febrero del 2021% llegó a 6%, cifra que está 2.5 puntos porcentuales por arriba del 3.5% que tuvo en febrero de 2020.

Canadá cerró febrero de este año con 7.5%, Australia 5.8%, Israel 5.1% y México 4.5%, de acuerdo con el reporte de la OCDE.

No obstante, la Organización explicó que estas estadísticas no reflejan la totalidad de población económicamente activa debido a que el Covid-19 dejó a mucha gente como vulnerable y no se clasifica como personas que estén en posibilidades de trabajar.