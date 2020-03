En medio de Covid-19, precios de huevo y tortilla al alza

Los precios del huevo y la tortilla registran alzas en las últimas semanas. En el caso del kilo de blanquillo rebasa los 45 pesos por kilo, mientras que la tortilla llegó en el norte del país a 28 pesos por kilo.

El Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana dijo que el kilo de este producto podría llegar a los 20 pesos por kilo, como resultado de que la tonelada de maíz subió de 4mil 800 pesos a 6 mil pesos en el último mes, y estimó que en las próximas semanas pudiera llegar a los 6 mil 500 pesos.

Sin embargo, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield explicó que "no hay justificación alguna para incrementar el precio de la tortilla de maíz".

Dijo que el precio promedio del kilo de tortilla a nivel nacional es de 15.80 peso por kilo en tortillerías, de acuerdo a ¿Quién es Quién en los precios? Así que debe tomarse como referencia para evitar abusos.

No obstante, el presidente de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina, Isidro Pedraza Chávez, expuso que existen coyotes o intermediarios que comenzaron a ocultar maíz en los almacenes para encarecer el precio del grano en 25% en las últimas semanas, lo que se tradujo en alzas de precios de la tortilla.

Esta situación se observó desde principios de año lo que provocó un alza hormiga de entre 10% y 15%. Por ejemplo, en la Ciudad de México el precio de la tortilla llegó a venderse entre 14 y 16 pesos por kilo y en el Norte del país, llegó a los 18 pesos kilo, comentó.

La Profeco reportó que, entre el 17 y 20 de marzo pasado, los precios en tiendas de autoservicio estuvieron entre los 10 y 12.90 pesos el kilo en la Ciudad de México y área metropolitana. Mientras que en las tortillerías se vendió entre los 14 y 16 pesos el kilo.

Huevo a más de 40 pesos

Aunque el kilo del huevo registra alzas desde el principio de año, se ha llegado a vender entre 40 y 46 pesos el kilo en tiendas de autoservicio, tiendas de abarrotes y mercados.

El monitoreo de la Profeco de la semana pasada muestra que 18 huevos se vendieron entre 40 y 49 pesos en el caso de la marca Tehuacán; de 42 a 50 pesos la marca San Juan; Bachoco de 34.30 a 46.50 pesos y El Calvario de 31 a 43.90 pesos los 18 huevos.

Ante esos precios, la Profeco aseguró: "Este producto tuvo un aumento no muy significativo durante enero y febrero, pero se trata de un incremento estacional, ya que en temporada de frío sube ligeramente su precio".