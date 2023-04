En pandemia, mexicanos aumentaron su ahorro, dice estudio de BBV

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- Entre 2020 y 2021, el confinamiento que vivió la actividad económica en México favoreció un incremento del ahorro en las familias mexicanas que no perdieron su ingreso, principalmente por la fuerte reducción en el consumo.

De acuerdo con el estudio "México, situación sectorial regional" al primer semestre de 2023, se explica un patrón estable del ahorro de los hogares en el periodo previo a la contingencia, promediando 19.3% para México y 11.3% para Estados Unidos en 2019. En tanto, al inicio de 2020, se observó un repunte en el indicador para ambas economías alcanzando máximos históricos del 36.7% para México y 30.3% para su vecino del norte.

Ante este entorno, México alcanzó un promedio de 878 mil millones de pesos en el periodo de referencia, los cuales no hubieran ahorrado sin los efectos de la contingencia.

De acuerdo con el economista sectorial de BBVA México, Diego Alberto López, este ahorro se redujo a partir de 2022, ante un fuerte regreso de la población al consumo y crédito con lo que se encuentra de nueva cuenta cerca de rangos previos a la pandemia, en un promedio de 325 mil millones de pesos.



Nuevos empleos podrían incrementar ahorro

En ese entorno, dijo que si bien la inflación ha sido un factor que ha impactado en la reducción del ahorro, para este 2023 el buen ritmo de creación de empleo puede mitigar la disminución del ahorro excedente de la población.

"Esperaríamos que no hubiera cambios tan drásticos en el ahorro. El empleo ha respondido de buena forma, y el crédito al consumo muestra que sigue un patrón de recuperación para 2023", explicó.

En ese sentido, detalló que hay una fuerte reactivación del gasto, representado en gran parte por las tarjetas de crédito.

"Ahora ya no hay necesidad de ahorrar por precaución, se espera que regresemos a los niveles de ahorro previos a la pandemia. Incluso, el consumo se ha visto resiliente ante el alza de precios en bienes y servicios", añadió.



Se recuperan 15 estados del país, dice BBVA

Sobre el desempeño económico, el documento de BBVA México resaltó que los sectores de esparcimiento, alojamiento y medios masivos serán los que más crezcan, con un 6.8%, 4.2% y 3.1%, respectivamente, en 2023.

Por el contrario, manufactura y transporte, sectores altamente procíclicos, registrarán crecimientos cercanos a cero ante una menor demanda de las exportaciones mexicanas, debido a un menor crecimiento en Estados Unidos.

En tanto, el PIB de equipo y transporte suma dos años creciendo a tasas de 8.3% y 9.4% en 2021 y 2022, gracias a mayores exportaciones.

"Se consolida la recuperación en 15 entidades para el cierre de 2022. Ciudad de México destaca por su bajo desempeño, el estudio estima un crecimiento de sólo 1.1% en 2022, solo arriba del 0.9% de Campeche, la entidad que menos creció en 2022. Quintana Roo y Baja California Sur crecen a doble dígito, alrededor del 10% el mismo año. En 2023 se sumarán al menos cuatro entidades a la recuperación", detalló.