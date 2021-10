¿En qué régimen del SAT me doy de alta para Uber y Didi?

Los repartidores de comida, choferes de transporte privado de personas y anfitriones de alojamientos a particulares contratados por plataformas digitales tienen un régimen especial fiscal.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) diseñó un esquema para personas físicas que se dedican a estas actividades, llamado plataformas digitales, para que puedan cumplir en tiempo y forma sus obligaciones fiscales.

Por lo mismo, este tipo de contribuyentes no está contemplado para el nuevo Régimen Simplificado de Confianza que se discute actualmente en la Cámara de Diputados como parte de la Miscelánea Fiscal 2022, ya que el vigente está funcionando muy bien para ellos.

--¿Quién se puede inscribir en el régimen fiscal del SAT?

Así que si eres persona física y realizas actividades como venta de bienes por Amazon, prestas servicios o concedes el uso y goce temporal de bienes a través de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, debes saber que desde el primero de junio de 2020 debiste actualizar tus actividades económicas y obligaciones fiscales ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

En caso de estar próximo a realizar este tipo de actividades, no olvides inscribirte en el RFC con el Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas.

Ambos trámites se pueden realizar a través del portal del SAT.

Si lo prefieres, puedes realizar el trámite de inscripción o actualización al RFC de forma presencial, acudiendo a las oficinas del órgano recaudador de impuestos, pero con previa cita para el servicio de Ingresos a través de Plataforma Tecnológica.

---¿Qué se necesita para inscribirse?

Para darse de alta en este régimen especial para los que reparten alimentos por medio de aplicaciones como Didi, dan servicio de taxi particular como Uber o son socio de Airbnb, sólo necesitan llevar la Clave Única de Registro de Población (CURP), un comprobante de domicilio y una identificación oficial vigente.

--Lista de actividades

En este régimen tributan para pagar impuestos una vez que están dados de alta ante el SAT las siguientes actividades económicas:

-Servicio de transporte terrestre de pasajeros a través de internet, aplicaciones informáticas y similares.

-Entrega de alimentos preparados a través de internet, aplicaciones informáticas y similares.

-Hospedaje a través de internet, aplicaciones informáticas y similares.

-Comercio de bienes a través de internet, aplicaciones informáticas y similares.

-Prestación de servicios contratados a través de internet, aplicaciones informáticas y similares.

-Servicio de entrega de bienes a través de internet, aplicaciones informáticas y similares.

----¿Cómo pagan impuestos en Didi y Uber?

A partir del primero de enero de 2021, como consecuencia de la Miscelánea Fiscal aprobada por el Congreso de la Unión las empresas como Uber y Didi son las encargadas de retener el impuesto sobre la renta (ISR) a sus socios aplicando una tasa única dependiendo de los ingresos registrados y de la actividad.

Por ejemplo, los ingresos generados por la prestación de los servicios independientes de entrega de alimentos o productos, la tasa del impuesto retenido es del 2.1%.

Cada empresa debe entregar al SAT el dinero del ISR que le retuvo al repartidor de comida o chofer de Uber.

La retención de Impuesto al Valor Agregado (IVA) no sufrió ninguna modificación, por lo cual se continuará aplicando una tasa de 8%, es decir que quedó igual que en los mismos términos del 2020.