En rojo, saldo de cuenta corriente
La balanza de pagos registra déficit de 15 mil 878 mdd
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Ciudad de México.- Durante el primer trimestre de 2026, la cuenta corriente de la balanza de pagos registró un déficit de 15 mil 878 millones de dólares, informó este lunes el Banco de México (Banxico).
Lo anterior significa que el déficit de las cuentas externas del país con el resto del mundo fue de 3.1% del Producto Interno Bruto (PIB).
El banco central detalló que en la comparación anual de la cuenta corriente se observaron incrementos en los déficits de las balanzas de mercancías petroleras, de servicios y de ingreso primario.
No obstante, fueron contrarrestados en buena medida por mayores superávits en las balanzas de mercancías no petroleras y de ingreso secundario.
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El banco central mencionó que el resultado de la cuenta corriente se dio en el contexto de un complejo entorno internacional ante la intensificación de las tensiones geopolíticas.
Banxico recordó que, si bien en el primer bimestre se observó un relajamiento de las condiciones financieras y una moderada volatilidad en los mercados accionarios, el estallido del conflicto en Medio Oriente en febrero marcó un punto de inflexión ante el incremento en los energéticos, un apretamiento en las condiciones financieras y un menor apetito por riesgo.
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