En un mes, segundo paquete de inversión en infraestructura: CCE

El plan de infraestructura que contiene inversiones público-privadas contiene proyectos de la industria energética que propuso la secretaria de Energía, Rocío Nahle y para el segundo paquete habrá también otros de energías limpias, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar.

En conferencia de prensa consideró que en un mes más se tendrá listo el segundo paquete de proyectos que incluyen energías limpias.

Dijo que ellos plantearon al Ejecutivo más de 200 proyectos que no se eliminaron ni se rechazaron, sino que se anunciarán en cuanto estén en la fase de ejecutables, por lo que se espera que haya otros nuevos paquetes que se acordarán entre el sector público y privado.

En todos ellos "se respetará la ley, se respetarán las normas, se tratará siempre de tener certidumbre para el inversionista en cada uno de los proyectos que anunciaremos", dijo Salazar.

Expuso que se dividió a los proyectos en 5 etapas de su proceso: Primero, los ejecutables en un mes o en los meses subsecuentes; en segundo lugar, están los que necesitan permisos ambientales, derechos de paso o resolver trámites; en tercer lugar, los que están en etapa de análisis de impacto económico o social; en cuarto lugar, se consideran los que están en proceso de preparación y en quinto aquellos que están en fase de ideas.

Por lo que en la medida en que se conformen paquetes de grandes proyectos se buscará una cita en Presidencia para plantear nuevos paquetes.

Hay cuatro proyectos que son alianzas privadas con Pemex la planta de fertilizantes, la terminal de etano de Pajaritos, la coquizadora de Tula y la rehabilitación de Cadereyta; con CFE hay además otro proyecto.

Aceptó que algunos proyectos que se consideraron en este nuevo paquete fueron parte del anuncio que se hizo a fines del 2019 en el plan de infraestructura y expuso: "Estamos haciendo un primer anuncio que son parte de los proyectos del año pasado, pero aquí se agregaron otros".

"Recordemos que hemos tenido situaciones inéditas, que muchos proyectos ya no tienen la rentabilidad que se tenía en el pasado y que tienen que replantearse, eso no quiere decir que los proyectos vayan a quedar sin ejecución sino simplemente lo que vamos a hacer hoy es tener los que ya estén listos para ser ejecutable, así que en los siguientes anuncios verán proyectos anunciados en noviembre del 2019", expuso.

Dijo que es un error considerar que se rechazaron 108 proyectos de la lista de proyectos que presentó el CCE al Ejecutivo hace unas semanas, porque comentó que habrá otros anuncios en el futuro, además de que "no es menor la cifra (de inversiones) del día de hoy son 300 mil millones de pesos que representa 1.3% del PIB".