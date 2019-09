Entérate: Quedan 9 meses para que seguro de responsabilidad civil para automovilistas sea obligatorio

A casi nueve meses de la entrada en vigor del seguro de autos obligatorio de responsabilidad civil en las carreteras federales del país, el producto ha tenido muy poco impacto en los automovilistas, con lo que hasta el momento su venta no es significativa en el sector, dijo la aseguradora Quálitas.

"El seguro obligatorio representa una parte muy pequeña en lo que tenemos en los números de Quálitas, realmente no es significativo. Sí vemos estados donde hay más consciencia en el tema del seguro obligatorio, pero también hay un estado que no lo tiene, Michoacán", dijo el director general de la empresa, José Antonio Correa.

La aseguradora es líder en seguros de auto en México, con una participación de mercado de 27.6%, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Ante la obligación de adquirir un seguro para daños a terceros por parte de los automovilistas en caso de un accidente, el directivo de Quálitas dijo que se necesita mayor exigencia por parte de las autoridades para crear una cultura de protección y respeto por parte de los conductores.

"En la medida en que no se exija por las autoridades, en temas, por ejemplo, de verificación que se tenga el seguro, crea una consciencia de responsabilidad. Empezar a crear la cultura de la responsabilidad hacia a los demás, el seguro obligatorio es muy importante aunque ahorita representa una parte no significativa en la experiencia de Quálitas", dijo.

El incumplimiento de seguro de responsabilidad civil para circular en carreteras puede llevar a multas de 20 a 40 salarios mínimos, con lo que se puede alcanzar una sanción de hasta 4 mil 100 pesos.

El seguro de responsabilidad civil busca disminuir el impacto que un accidente pueda provocar en terceros con una protección mínima de 100 mil pesos para daños a personas que incluye lesiones o muerte y por daños materiales con un mínimo de 50 mil pesos.

Cultura vial. La aseguradora presentó su nueva campaña dirigida tanto a automovilistas y peatones denominada "Nos vemos en la esquina", en un esfuerzo por reducir los accidentes viales en el país.

Datos del Centro de Experimentación y Seguridad Vial México (CESVI) indican que 87% de los accidentes viales ocurren en intersecciones, con pérdida diaria de 44 vidas y 298 personas lesionadas.

La campaña busca hacer eficiente la movilidad vial, optimizar la seguridad y lograr una mejor convivencia social que contemple no sólo a los automovilistas, sino a peatones, motociclistas y ciclistas.