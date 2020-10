Entrega de recursos a estados subió 2.9%: Herrera

El Gobierno federal no debe recursos a las entidades federativas, como han asegurado los Gobernadores que plantean romper el pacto fiscal por no elevarse las participaciones a sus entidades. En conferencia de prensa el Secretario de Hacienda y el Presidente de México explicaron que están abiertos al diálogo con estos mandatarios locales, pero puntualizaron que no hay deudas y que si se plantea la necesidad de recibir más recursos se requiere buscar consenso para reformar la fórmula de entregas.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está abierto al diálogo con los 10 Gobernadores de la Alianza Federalista que plantean romper el pacto fiscal si el mandatario no entabla un diálogo con ellos y resuelve sus preocupaciones ante el desarrollo y aprobación del presupuesto para 2021.

"Sí, claro que dialogamos, siempre y cuando no haya politiquería porque imagínense que se utilice la investidura presidencial con propósitos partidistas. Tenemos que ser respetuosos de la investidura presidencial, no es un asunto personal, es un asunto que tiene que ver con la institucionalidad", aseguro.

Recordó que el planteamiento de los mandatarios locales es que no se les envían suficientes recursos, a lo que expresó de nuevo "no se les debe nada".

Arturo Herrera, Secretario de Hacienda, aclaró que el total de los recursos enviados a las entidades federativas depende de los recursos enviados directamente de las participaciones federales, lo recaudado y los ingresos petroleros, que han disminuido porque la actividad económica ha retrocedido, sin embargo, estas se compensaron con recursos del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP).

"El total de los recursos que recibirán las entidades federativas asciende a 638 mil millones de pesos de participaciones federales, esto representa un incremento del 2.9 por ciento con respecto al mismo periodo del 2019", explicó el funcionario en la conferencia de prensa matutina.

Aclaró que la Secretaría de Hacienda y el Gobierno federal no redujeron los recursos que se envían los estados, pues estas dos instituciones no pueden hacer estos recortes. "Nosotros no lo podemos disminuir", aseguró.

La cantidad de participaciones federal enviadas a las entidades, explicó Herrera, está relacionado con la Ley de Coordinación Fiscal que tuvo su última reforma general en 2007 con reformas secundarias en años consecutivos.

"La estructura, el corazón del pacto fiscal no es producto de esta administración sino de una reforma que se realizó hace 13 años. La reforma es extraordinariamente precisa en cuánto se transfiere; en su artículo 2 tiene fórmulas específicas matemáticas con sumatorias y con relaciones que determina cuánto va a cada entidad. No hay ningún margen de discrecionalidad entre lo que hace Hacienda se sigue específicamente este mecanismo", explicó el Secretario.

Él Presidente López Obrador insistió en que Hacienda no debe nada a los estados de las participaciones federales por lo que se dará a conocer los montos específicos entregados, con todo y los cobros que se realizan por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), de los que las entidades deben hasta 70 mil millones de pesos. "Me decía la directora del SAT (Raquel Buenrostro) que en con junto son 70 mil millones de pesos, pero no estamos cobrando eso, que no se malinterprete, es para que haya toda la información. Vamos a aclarar bien".

Desde los años ochenta, recordó el Presidente, hay una ley de recaudación fiscal en la que Hacienda acopia los recursos y entrega parte del total mediante una fórmula que relaciona los índices poblacionales, de pobreza y las aportaciones de cada entidad en materia de producción.

"Nosotros actuamos en función de esa Ley de Coordinación Fiscal y se entrega de inmediato, no se demora la entrega. Les llega puntualmente el cheque o la orden de pago, a cada estado y no han disminuido las participaciones en términos generales a los estados", aseguró el Presidente.

Con la emergencia de la pandemia de la COVID-19, se utilizaron los recursos del fondo compensatorio (FEIP), que asciende a casi 70 mil millones de pesos, que se ha venido entregando a las entidades de forma paulatina, explicó el Secretario Herrera. "No hay ningún adeudo", dijo el Presidente López Obrador.

"Hay quienes no le han entregado lo que corresponde al ISSSSTE al FOVISSSTE, pero no se trata de eso, se trata de aclarar para que no digan que la federación no nos está entregando los recursos. Todo esto para que la población sepa que sí se les están entregando los recursos", dijo el mandatario.

Sobre los recursos del Gobierno federal, explicó que se decidió que no se entregaran a las entidades, sino directamente a la población para evitar "moches" y que el dinero llegue a los beneficiarios de programas sociales desde el Ejecutivo. Recordó que la Ley de Coordinación Fiscal se ha reformado par ajustar la fórmula del reparto y su última reforma importante se hizo en 2007, en la que se consideró como factor importante a cantidad poblacional.

"Cuando se hizo esa reforma los que están ahora demandando que se es entreguen más recursos, algunos de ellos votaron por esa reforma. Hay hasta Gobernadores que eran en ese momento legisladores, que votaron por la distribución de los recursos. Partidos políticos completos, como era antes, todos. Entonces no se vale que quieran engañar a la gente. Si se requiere una nueva reforma tendría que buscarse un consenso", planteó.

Dijo que los Gobernadores, como por ejemplo el de Nuevo León, buscan que se retire el presupuesto que se envía a Guerrero, Oaxaca o Chiapas, con el argumento que las entidades del norte aportan más al PIB nacional. El Presidente López Obrador pidió a los Gobernadores que expliquen por qué votaron por el cambio de fórmula con la que se inconforman y expresó que ve una línea política con miras electorales esta estrategia para poner en contra de su Gobierno a la ciudadanía.