¿Es buen momento para adquirir un crédito hipotecario?

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 1 (EL UNIVERSAL).- El jueves pasado, el Banco de México (Banxico) subió a 9.25 % su tasa de referencia como medida para contener la elevada inflación que prevalece en el país y que, de momento, no se vislumbra cuando alcance su pico para luego disminuir.

Ante este escenario, usted se puede preguntar: ¿qué impacto tiene el aumento de la tasa de referencia en un crédito hipotecario?, ¿es buen momento para comprar una casa o un departamento?

El director ejecutivo de Crédito Hipotecario de CitiBanamex, Ricardo García Conde, explicó que, a pesar de los movimientos en el costo del dinero, los ajustes no van a descarrilar el tren del financiamiento a la vivienda.

"Las tasas hipotecarias por supuesto van subir, pero van a subir a niveles que teníamos antes de la pandemia, probablemente las tasas que teníamos en 2018 o 2019, en niveles de 10% y 11% que serán muy manejables y no son lo suficientemente fuertes para descarrilar, ni la disponibilidad de crédito ni el apetito o posibilidad de las personas para adquirir un crédito hipotecario", comentó para el programa "Inversiones Inmobiliarias" de la inmobiliaria digital Neximo.

Sugieren comprar vivienda

El experto aseguró que las tasas de interés se colocarían en niveles máximos de 11 %, por lo que no impactarían de manera significativa en la capacidad de compra de vivienda de las familias mexicanas.

"Para dimensionar el impacto, por cada millón de pesos que solicite una persona, va a pagar 10 mil pesos", expuso.

Además, señaló que la banca sigue comprometida en mantener los préstamos, pero de manera responsable para que los clientes puedan generar riqueza a través de su propia vivienda.

Por su parte, Enrique Vela, fundador de TOI Expertos Hipotecarios, recomendó a las familias que ya estén en el proceso de obtener un crédito hipotecario, "amarrar tasas aún con niveles de un dígito".

"Muchas familias tienen la duda sobre si es buen momento de invertir en una vivienda en estas épocas de contingencia... y definitivamente, es un buen momento para adquirir vivienda a través de un crédito hipotecario. Mi recomendación es firmar para congelar la tasa y evitar que impacte la subida", dijo.

De acuerdo con HSBC, la tasa promedio para créditos hipotecarios fue de 9.2 % anual en junio y actualmente está entre 9.5 % y 9.6 %, siendo una tasa fija, mientras que los seguros de vida, de daño y desempleo han aumentado marginalmente.