¿Es un buen momento para adquirir una casa?

Como en todas las crisis, también surgen oportunidades, pero es importante reconocer que no todos pueden aprovecharlas.

El brote de Covid-19 ocasionó una parálisis de las operaciones inmobiliarias, pero se prevé que habrá algunas ofertas conforme se vaya regresando a la normalidad.

En España, uno de los países más afectados por el coronavirus, los analistas anticipan una disminución de entre 10% y 15% en los precios de la vivienda durante la segunda mitad del año.

Además, los bancos centrales están bajando las tasas de interés y las proyecciones apuntan a que seguirán bajando, incluso en México.

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) considera que mientras dure la contingencia no se harán adquisiciones de inmuebles para no arriesgar la inversión, pero una vez controlada la pandemia se recuperarán las operaciones inmobiliarias.

Sin embargo, únicamente si tienes la certeza de que vas a conservar tu empleo, incluso si la crisis sanitaria empeora, y además cuentas con el ahorro para dar el enganche y pagar los trámites que se requieren, se puede considerar que este es un buen momento para adquirir un inmueble, puesto que habrá buenas ofertas.

De acuerdo con BBVA, antes de comprar vivienda debes analizar tu situación económica.

Tu salario a futuro. Es importante considerar no sólo la capacidad de pago presente, sino también la futura. Antes de firmar tu crédito hipotecario a plazos, asegúrate que la mensualidad no supere nunca el 40% de tus ingresos mensuales. Por ejemplo, si ganas 20 mil al mes, éste no debe ser mayor a los 8 mil pesos mensuales.

Posibles escenarios. Puede surgir una nueva oportunidad laboral en otro estado, así como tener hijos en un corto o mediano plazo, lo que afectará tu decisión de compra. Por lo tanto, no es bueno precipitarte hasta saber con más exactitud cuándo es buen momento para comprar una casa.

Pensar a largo plazo. Es difícil saber qué estarás haciendo dentro de 20 años, pero los créditos hipotecarios son a esos plazos.

Sin embargo, si ya tienes el enganche y estás esperando a ver qué ofertas tiene el mercado después de la pandemia de coronavirus, puedes considerar

lo siguiente:

Utilizar un simulador. Puedes comparar diferentes ofertas de bancos e incluso realizar una solicitud en línea para saber si la institución financiera te concedería la hipoteca, así como para revisar cuál es la mensualidad que más se ajusta a tus necesidades y posibilidades.

Tasa de interés. Si el crédito hipotecario se cerró antes de la contingencia o si está en proceso el cierre del mismo, la banca congelará la tasa de interés acordada al momento de iniciar el trámite de crédito, para ayudar a las personas a concretar su objetivo.

Preventas. Puedes aprovechar las preventas, pues son momentos clave en los que los precios suelen ser mucho más bajos, en comparación a cuando la construcción está concluida, garantizando así, una plusvalía más jugosa.

"Quienes tengan la fortuna de continuar en sus empleos deberán eliminar gastos innecesarios en la cuarentena, preservar y ampliar los ahorros en la medida de lo posible y, sobre todo, considerar la adquisición de un patrimonio", dijo Mateo Turanzas, director de Mercadotecnia de Quiero Casa.