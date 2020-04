Espera IMEF que SHCP reconozca recesión en Precriterios Económicos

Para los Pre-Criterios Generales de Política Económica que entregará este día la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Congreso, se espera que se reconozca oficialmente que estamos en recesión, un menor superávit y una respuesta efectiva y consiste para enfrentarla.

Así lo consideró el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), al dar a conocer que en marzo cayó tres puntos el indicador manufacturero, colocándolo en recesión pandémica, al acumular once meses consecutivos en contracción.

"Esperaría ver que sí se reconozca ya en los Precriterios, es evidente que viene una recesión, es evidente no sólo en el país sino en todo el mundo, vamos a perder en el mejor de los casos el 50% de la producción en un mes completo, espero que ya Hacienda lo reconozca esto en su marco macroeconómico", dijo Mario Correa, integrante del Indicador IMEF.

En audioconferencia de prensa, consideró que lo que publique hoy la SHCP, debe ser una respuesta consistente y efectiva, porque de lo contrario se verán nuevas bajas en la calificación soberana.

"Tienen que dar acuse de recibo del problema que tenemos todos enfrente", advirtió.

Advirtió que la política económica, no va poder por sí sola minimizar el impacto, y lograr la reactivación.

Indicó que los esfuerzos, deberían estar enfocados en evitar la mortandad de las empresas, porque una vez que cierren sus puertas, los empleos que se pierdan difícilmente se recuperarán.

"La interrupción de la actividad económica en el mundo, es una pérdida de riqueza para el país porque vamos a dejar de producir un mes o quizá dos, es un golpe muy fuerte", ponderó.

Correa, estableció que para no genere un mayor problema, se requiere estar en condiciones para encaminar la economía cuidando más el gasto y enfocarlo a lo más importante, como está pasando en todo mundo.

Del Indicador IMEF alertó de la dramática caída que están reflejando en los últimos meses, principalmente el impacto de la emergencia sanitaria que genera el Covid-19 que no lo habíamos visto prácticamente en la historia.

El presidente del Instituto, Ángel García-Lascurain Valero, consideró que si bien no hay margen fiscal de maniobra para responder a la pandemia con un mayor plazo para la declaración anual de impuestos, se puede hacer una reasignación del gasto.

"Vemos que existen oportunidades en términos de reasignación del gasto público en la asignación de proyectos de infraestructura de mediano y largo plazo con el tren y la refinería; la reasignación hacia el fortalecimiento hacia el sector salud y protección al empleo tendrían una rentabilidad mucho mayor, por ahí vemos margen", manifestó.

Advirtió que vienen momentos complicados para la economía mexicana con una caída del 4% para este año y la destrucción de más de 200 mil empleos.