Esperan ventas por 165 mil mdp por Buen Fin 2024

En la catorceava edición de Buen Fin se estima que las ventas lleguen a los 165 mil 500 millones de pesos, lo que significaría un crecimiento de 10% con respecto al año pasado, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Octavio de la Torre de Sttéfano.

Para este 2024 se espera que 190 mil empresas se registren para ese fin de semana de ofertas y promociones, cifra superior a los 180 mil millones de pesos del año pasado, año en que se vendieron 150 mil 500 millones de pesos.

Sin embargo, De la Torre de Sttéfano dijo que regularmente hay más empresas que participan, pero que no se registran formalmente ante la autoridad competente.

Descuentos de hasta 70% e impulso al turismo en Buen Fin 2024

Para el Buen Fin 2024, a realizarse del 15 al 18 de noviembre próximos, dijo que se verán descuentos de entre 20% y 70%, habrá meses sin intereses con pago de tarjetas, además de que hay negocios que toman el inventario que no pudieron vender en temporada y "lo ponen en una especie de remate", entre otras promociones como cupones de descuento.

El presidente de la Concanaco explicó que en este año se dará impulso especial al sector turismo y a los productos hechos en México, para lo cual se invitó a los secretarios de turismo de los estados.

Aunque, regularmente, lo que más se venden son productos electrónicos, electrodomésticos, zapato, ropa, juguetes y regalos para Navidad, Reyes Magos y temporada navideña.

Inseguridad, preocupación en Acapulco y Sinaloa de cara al Buen Fin

Sobre el arranque de el Buen Fin 2024 en Sinaloa, donde se registran hechos de violencia, y en Acapulco, puerto afectado por los huracanes Otis y John, comentó que la principal preocupación de los comerciantes es la inseguridad, que es el factor que más impacta al sector terciario.

Expuso que también habrá edición de El Buen Fin en esos dos lugares porque "los comerciantes no se pueden dar el lujo de cerrar sus cortinas".

Agregó que por mandato constitucional toca al gobierno de los tres niveles brindar seguridad a la población, es un tema social, que no corresponde a los comerciantes resolver.