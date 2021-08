Esquivel ya se volvió "ultra tecnócrata": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México (Banxico), al señalar que el economista ya se volvió "ultra tecnócrata".

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, el presidente López Obrador criticó a Esquivel por señalar que no se podía pagar deuda de México con activos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Estaba yo viendo a Gerardo Esquivel, que ya se volvió ultra tecnócrata, diciendo no se puede lo que plantea el Presidente, no se puede porque no se quiere, porque, con todo respeto, son muy cuadrados", declaró.

La semana pasada, el presidente López Obrador propuso utilizar una partida aprobada recientemente por 12 mil millones de dólares por el FMI para el pago de deuda.

Ante esto, el subgobernador de Banxico, por ley, dijo que esa partida no se puede utilizar para pagar deuda porque los derechos especiales de giro (DEGs) no son una moneda, sino un activo de reserva internacional.

"En México, por mandato de ley, los activos de reserva internacional no se pueden usar para pagar deuda", puntualizó.

El presidente López Obrador insistió en que hará la solicitud formal al Banxico para que con estos activos del FMI sean utilizados para pagar intereses de la deuda mexicana.

--Banxico se enfoca en la inflación y no atiende crecimiento económico: AMLO

El presidente López Obrador respaldó la decisión de Banxico de incrementar la Tasa de Interés Interbancaria, pues afirmó que es una medida para controlar la inflación, pero acusó que el organismo no atiende el tema del crecimiento económico, sino solo se enfoca en la inflación.

"Nosotros somos respetuosos del Banco de México, respetuosos de su autonomía y ellos están, considero, analizando bien la situación económica en el país (...) entonces como ahora ha habido un incremento en inflación, ellos están tomando como medida aumentar la tasa de interés, esto lo están llevando acabo y yo respeto esa decisión que toman, porque se tiene que tener control de la inflación, si nos debe de importar a todos.

"Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que está haciendo el Banco de México", dijo.