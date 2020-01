Estrategias para enfrentar la cuesta de enero

Enero es el mes en que se enfrentan los gastos de diciembre y los últimas semanas del año anterior, donde los gastos aumentan por cenas y eventos navideños, regalos y promociones de la época.

Alrededor de 84% de los mexicanos señala enfrentar dificultades financieras en enero de cada año y sólo 11.5% acostumbra a prepararse para la cuesta de enero.

De acuerdo con la firma financiera Principal, una forma de enfrentar la cuesta de enero radica en apartar una parte del aguinaldo para solventar pagos como el de las tarjetas de crédito.

Elaborar un presupuesto permite contar con claridad sobre la situación financiera individual de manera que al poner de un lado de la balanza los ingresos y del otro lado los gastos fijos como la renta, y gastos variables como los pagos de tarjetas, darán un panorama de las finanzas personales a enfrentar.

Hay que evitar caer en deudas, por lo que se recomienda no dejar de pagar las obligaciones para no generar intereses.

Los cargos que llegan a hacer las tarjetas de crédito o servicios de reconexión, en caso de que nos corten un servicio, suele desbalancear nuestras finanzas, destaca Principal.

Si se enfrenta un arranque de año complicado en cuanto a la cantidad de obligaciones financieras, es posible capitalizarse pidiendo un préstamo o empeñando alguna prenda.

Es importante que este dinero derivado de los préstamos o empeños no se utilice para gasto corriente sino para enfrentar las deudas, de lo contrario se enfrentarán los problemas financieros.

Si se opta por el empeño lo ideal es contar con bajas tasas de interés y pagos que se acoplen a nuestras necesidades.

Una correcta administración del dinero, evitar gastos excesivos y generar un presupuesto personal evitará que la cuesta de enero sea más empinada.