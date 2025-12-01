Estudio revela desigualdad en trabajo doméstico en México

Ciudad de México, 1 dic (EFE).- El trabajo doméstico y de cuidados familiares en México continúa siendo una labor esencialmente de las mujeres, lo que las pone en situación de mayor desigualdad económica y social respecto a los hombres, según un estudio de la universidad privada mexicana Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso).

El documento expone que, a nivel país, "las mujeres destinan casi 40 horas semanales al trabajo no remunerado doméstico, labores voluntarias y a los cuidados de integrantes del hogar".

En contraparte, "los hombres dedican sólo 18,2 horas semanales, equivalentes a 21,5 horas menos o casi un día entero", según la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (ENUT), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La misma desigualdad en la distribución de las labores domésticas se repite en el caso del estado de Jalisco (oeste): las mujeres emplean 37,9 horas a la semana en efectuarlas, los hombres apenas 17,3 horas. "Esto significa una brecha de 20,6 horas semanales, es decir, las mujeres del estado dedican el doble del tiempo a cuidar y sostener los hogares".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Estos y otros datos reflejan una mayor carga de trabajo no remunerado en el caso de las mujeres, por lo que es necesario un reparto más equitativo de los cuidados entre los dos sexos", señaló Mireya Pasillas, editora del boletín 'Análisis económico' en su edición 22, segunda quincena de noviembre,y académica de la Escuela de Negocios del Iteso.

"La economía descansa sobre esa carga de trabajos que, si las mujeres no los hicieran, esta no se sostendría. Es importante darle el valor que tiene al trabajo doméstico y de cuidados para diseñar políticas públicas que reduzcan las brechas existentes (como la salarial) y las mujeres tengan mayores posibilidades de insertarse en el mercado laboral", añadió.

El reporte presenta los datos recientes de la Cuenta Satélite del Trabajo no Remunerado de los Hogares en México, del Inegi, que estiman el valor económico de la labor doméstica y de los cuidados.

Según la medición basada en datos de 2024, este trabajo equivale a ocho billones de pesos (unos 436.882 millones de dólares), es decir, un 23,9 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

El texto señaló que este porcentaje tiene "un valor económico más alto que los sectores considerados productivos" y que el mercado remunera la labor de quienes los desempeñan, como la industria manufacturera (20,1 %) o el comercio (18,7 %).

Por ello, se destacó, la relevancia de medir la llamada 'Economía del Cuidado', enfatizar su importante función como sostén de la vida en general, y de redistribuir sus diversas labores (limpieza del hogar, cuidado de los enfermos, entre otros) de manera más equitativa entre los sexos femenino y masculino.

"Esta carga histórica, feminizada e invisibilizada, ha limitado la autonomía de las mujeres y condicionado su inserción en el mercado laboral, donde persisten la discriminación, la brecha salarial y mayores dificultades para acceder a empleos estables y de calidad que les permitan conciliar las exigencias del trabajo remunerado con las necesidades del cuidado", finalizó el boletín.