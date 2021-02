EU determina que no le afectan importaciones mexicanas de arándano

a Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos determinó que las importaciones mexicanas de arándano azul, fresco, refrigerado o congelado, no dañan o amenazan a la industria estadounidense. En una votación unánime de cinco a cero, la Comisión determinó que la investigación era negativa. Por lo tanto, la investigación se dio por concluida y no se recomendó ninguna medida al presidente de Estados Unidos.

En conferencia de prensa Martha Bárcena, embajadora de México ante Estados Unidos, dijo que con esta decisión México empieza "con el pie derecho" con la nueva administración de Joe Biden en temas pendientes de comercio internacional y sienta un precedente para el futuro. "Esta investigación tenía motivaciones claramente políticas y electorales porque inició a petición de los agricultores de Florida y Georgia, dos de los seis estados bisagra en la definición de las elecciones. "Los representantes de estos estados ante el Congreso de Estados Unidos habían presionado para que se incluyera en el T-MEC una cláusula de estacionalidad, que México y Canadá rechazaron, y a través de las investigaciones se buscaba darle la vuelta a la no inclusión de la estacionalidad", explicó.

En 2020, México exportó 57 mil toneladas de este fruto hacia Estados Unidos, por un valor de 355.2 millones de dólares y podrá seguir incrementando sus exportaciones en los próximos años. José Luis Bustamante, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Berries, dijo que en el país hay 7 mil 400 hectáreas dedicadas al cultivo de arándano azul, las cuales generan 70 mil empleos directos y esta decisión beneficia a 17 empresas exportadoras. "Es una industria pujante, en crecimiento y complementaria con la industria de Estados Unidos. Se formó una coalición, liderada por productores norteamericanos, canadienses y de otros países, que estuvieron presentes en las audiencias presentando el caso de lo que es entregar arándanos azules todo el año en Estados Unidos.

"Los supermercados quieren llevar esta oferta las 52 semanas del año a un precio competitivo", detalló. Aún quedan cinco investigaciones en curso relativas a la importación de frambuesa, pimiento morrón, fresa, pepino y calabaza. Pero la resolución de la investigación sobre blue berries sienta un precedente positivo de lo que podría ocurrir con las importaciones de los otros cinco productos. La Secretaría de Economía destacó que la agricultura mexicana de productos perecederos y estacionales son complementarios y se ha logrado una integración productiva en América del Norte, en beneficio de los consumidores.