EU se "opone" a que nigeriana dirija la OMC

Oficialmente, la Organización Mundial del Comercio (OMC) dio a conocer que Estados Unidos se opuso a que la nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala dirija el organismo, a pesar de tener una "clara preferencia" de la mayoría de los integrantes.

El presidente del consejo general de la OMC, David Walker de Nueva Zelandia, informó que "la candidata mejor posicionada para lograr un consenso y convertirse en el séptimo director general" fue la nigeriana, lo que dejó en segundo lugar a la coreana Yoo Myung-hee.

Walker pretendía que el 9 de noviembre en una reunión formal de los jefes de delegación de los 164 países integrantes avalaran este resultado, pero Estados Unidos rechazó la propuesta ya que dijo ellos apoyan a Yoo.

Por lo que en un comunicado de prensa, la Organización afirmó: "los miembros expresan una clara preferencia por Ngozi Okonjo-Iweala para el puesto de director general, pero los Estados Unidos se oponen".

El delegado estadounidense dijo que mantienen su apoyo a la coreana Yoo Myung-hee y que no respaldarán la candidatura de la nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala.

En la OMC las decisiones se toman por consenso por lo que solamente con que un integrante se oponga a una decisión la propuesta se desecha. Por lo que Walker aseguró que seguirán trabajando en la búsqueda de un consenso.

Esta no es la primera ocasión que Estados Unidos se opone a tomar alguna decisión ante la OMC, ya que fue ese mismo país el que bloqueó la renovación de seis de los siete integrantes del Órgano de Apelación de la Organización, motivo por el cual no pueden presentarse apelaciones de conflictos comerciales desde diciembre de 2019.

La decisión del gobierno estadounidense pone en una mayor crisis a la OMC, una organización que desde el 31 de agosto pasado se quedó sin director general al renunciar, un año antes de que terminara su cargo el director general anterior, el brasileño, Roberto Azevedo.