Exigen a gobierno recuperar calificación en seguridad aérea

El Grupo Parlamentario del PRI, en la Cámara de Diputados, solicitó al Gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Dirección de Aeronáutica Civil, recuperar a la brevedad la categoría 1 en materia de seguridad aérea.

Tal y como lo adelantó El UNIVERSAL, los legisladores priístas presentaron a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un Punto de Acuerdo en la materia.

En el documento exhortan al Ejecutivo Federal para que tome las medidas necesarias "que permitan cumplir con los estándares de seguridad que dicta la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), y que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presente al Poder Legislativo un informe sobre las acciones que ha llevado en esta materia, así como las auditorías y recomendaciones hechas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA)".

Recordaron que si bien en 2010, México perdió esta posición cuando Estados Unidos detectó escasez crítica de inspectores aéreos en el sistema, la calificación se recuperó en cuatro meses; "en esta ocasión, cualquier omisión en materia regulatoria, legislativa o presupuestal, puede traer consecuencias graves a la industria nacional tras la caída en la demanda de vuelos por el Covid-19 y las restricciones al comercio en la frontera".

El pasado 28 de abril, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa presidencial para que México mantuviera estándares internacionales de seguridad y operatividad en materia de aviación civil.

Al respecto, los diputados explicaron que esas modificaciones "no se enfocaron a las deficiencias que hoy suscitan la reducción de calificación para nuestro país; es decir, el proyecto del Poder Ejecutivo olvidó incluir las recomendaciones hechas a su gobierno".

Dichas reformas se enfocaron a establecer que la SCT ejerza autoridad aeronáutica en aeropuertos, helipuertos y aeródromos, mediante la Agencia Federal de Aviación Civil, a través de comandantes regionales y comandantes de aeropuerto, previeron prohibir prácticas cabotaje de permisionarios extranjeros en territorio mexicano, así como para los propietarios de aeronaves destinadas a uso particular.

Agregaron que desde octubre de 2020 y hasta febrero de 2021, la autoridad aérea estadounidense revisó todo el sistema de aviación mexicano e identificó áreas con deficiencias técnicas, y en los procedimientos de inspección, por lo que México no cumple con los estándares mínimos internacionales de seguridad aérea y por eso, se le degrada a categoría 2, donde se ubican países como Bangladesh, Curazao, Ghana, Malasia, Pakistán, Tailandia o Venezuela.

"La nueva calificación como país implica, que si bien las aerolíneas mexicanas continuarán prestando el servicio a los Estados Unidos, tienen prohibido cualquier servicio extra, como el registro de aeronaves adicionales o la apertura de nuevas rutas, lo que significa perder conectividad, sobre todo en regiones donde la industria aérea es básica para el desarrollo económico y social, y un golpe a las finanzas de compañías aéreas nacionales", expresaron.

Los priístas insistieron en la relevancia de recuperar la categoría 1, ya que nuestro país cerró el 2020 con una caída del 46 por ciento del turismo internacional y pérdidas por 13 mil millones de dólares.

"De ahí la insistencia, para que los titulares de la SCT y la Dirección General de Aeronáutica Civil lleven a cabo una reunión de trabajo con el Legislativo, a la brevedad, a fin de fortalecer las deficiencias del sistema y recuperar la calificación lo más pronto posible", concluye el comunicado.