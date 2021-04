Expone el SAT modus operandi de "empresas fantasma" de combustible en puertos

La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro dio a conocer el modus operandi de empresas fantasma importadoras de combustible que llegan a los puertos mexicanos con documentación falsa y se esconden en aguas internacionales para evitar que se les decomise la gasolina.

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, Buenrostro explicó que las embarcaciones llegan a los puertos mexicanos durante los procesos de administrativos para verificar sus documentos se han detectado domicilios fiscales en Estados Unidos, que al investigar, en colaboración con el gobierno de ese país, "nos lleva a terrenos baldíos".

"Las facturas que presentaban las embarcaciones eran falsas, el producto no se acreditaba que había sido adquirido en Estados Unidos, con volúmenes distintos o presentaban facturas que correspondían a otras empresas en fechas distintas. Cuando se les identificaba se regresaban a mar abierto para que no se les decomisaran los combustibles".

La jefa del SAT expresó que "son varias empresas con este modus operandi", y buena parte de los casos han sido denunciados ante la FGR.

Uno de esos casos relevantes ocurrió hace un año en el puerto de Tuxpan, Veracruz, donde se entregaron siete veces documentos falsos.

"Cuando se identificó y se dio la alerta, la embarcación dio vuelta por el canal de Panamá para tratar de entrar por Lázaro Cárdenas, Michoacán, que es un puerto que no se dedica a la entrada de combustibles, se identificó rápido el buque porque hubo operaciones inusuales de muchas pipas en la zona, por lo que en plena flagrancia, con la Secretaría de Marina y Aduanas se trabaja muy duro, pues tan conscientes están que eran documentos falsos, que dieron toda la vuelta para poder a importarla".

Señaló que por este caso hay detenidos y está en proceso penal con la Fiscalía General de la República.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el caso de contrabando de combustibles motivaron los cambios en la nueva Ley de Hidrocarburos.

"Esto va a evitar este descontrol, porque en el gobierno anterior otorgaron más de mil permisos en el proceso de importación de combustible, ya solo esa cantidad imaginen lo que significa, muchos se fueron eliminando, deben quedar como unos 80 permisos, pero lo que queremos es que haya más control sobre el ingreso de combustibles al país por eso va a tener mayor participación Pemex".