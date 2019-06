Exportaciones crecen 6.7% en mayo, la tasa anual más alta en 7 meses

El valor de las exportaciones de mercancías en mayo de 2019 fue de 41 mil 825 millones de dólares, cifra 6.7% superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior, la tasa más alta desde octubre de 2018, de acuerdo con los datos de la Balanza Comercial dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este resultado fue producto de un incremento anual de 7.7% en las exportaciones no petroleras y de una caída de 6.9% en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 8.5% a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo lo hicieron en 4.1%.

Con cifras ajustadas por estacionalidad, en mayo de 2019 las exportaciones totales de mercancías reportaron un ascenso mensual de 3.94%, el cual fue resultado de incrementos de 3.80% en las exportaciones no petroleras y de 5.99% en las petroleras.

Por su parte, las importaciones de mercancías en el quinto mes del año alcanzó 40 mil 795 millones de dólares, monto que implicó una variación anual de apenas 0.1%. Dicha cifra fue reflejo de la combinación de un avance de 2.4% en las importaciones petroleras y de un retroceso de 0.2% en las no petroleras.

Al considerar las importaciones por tipo de bien, se registraron alzas anuales de 1.1% en las importaciones de bienes de consumo y de 0.3% en las de bienes de uso intermedio, mientras que se presentó un descenso de 3% en las importaciones de bienes de capital.

Con series ajustadas por estacionalidad, las importaciones totales mostraron una variación mensual de 1.81%, la cual se originó de alzas de 3.59% en las importaciones petroleras y de 1.58% en las no petroleras.

Por tipo de bien, se presentaron crecimientos mensuales de 2.43% en las importaciones de bienes de uso intermedio y de 0.67% en las de bienes de capital, en tanto que se observó una reducción de 0.84% en las importaciones de bienes de consumo.

La información oportuna de comercio exterior de mayo de 2019 indica un superávit comercial de mil 31 millones de dólares, saldo que se compara con el déficit de mil 552 millones de dólares observado en igual mes de 2018. Con dicho monto, en los primeros cinco meses del año la balanza comercial presentó un superávit de 584 millones de dólares.