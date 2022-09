Extitular de Condusef alerta de fraudes desde adentro de Citibanamex

A-AA+

Ante denuncias de fraudes a clientes de Citibanamex, Mario Di Costanzo, extitular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en el sexenio pasado, señaló que podría haber una operación desde dentro.

A través de redes sociales, el extitular de Condusef señaló que platicó con varios afectados y el modus operandi es el mismo.

"Por la forma, es alguien de adentro con cómplices afuera", refirió.

"Es bastante sofisticado y por la forma de hacerlo se requiere la colaboración de alguien adentro", describió.

"Hay un insider", agregó.

El también exdiputado federal alertó que en caso de recibir una llamada de la institución bancaria, advirtiendo de una disposición de su tarjeta de crédito o crédito, "NO sigan el engaño".

"Cuelguen y llamen ustedes a los teléfonos del banco ( no al que les den en la llamada) y de entrada bloqueen sus cuentas. Y acudan a su sucursal posteriormente", recomendó.

Carlos Ochoa, usuario de redes sociales, denunció en redes sociales que su padre fue víctima de fraude, quien es cliente de Citibanamex.

Contó que hace un mes, su papá se dio cuenta de un depósito de 140 mil pesos, "el cual rápidamente desapareció": "A los pocos minutos mi papá se comunicó con CitiBanamex para comentar lo sucedido y ahí fue donde pasó lo PEOR!".

"Se comunicó al banco y le dijeron que él pidió un préstamo de $140 mil pesos y ese dinero lo transfirió a una cuenta personal de otra persona. Lo cual mi papá todo preocupado y sorprendido trato de decirles que él nunca había solicitado ningún préstamo.

"El personal de Citibanamex le comentó que no podría hacer nada, que él sí había solicitado el crédito e hizo la transferencia. Mi papá preocupado y aterrado nos dirigimos a Condusef para exponer el caso lo cual a las 2 semanas nos dijeron que el caso se había cerrado.

"Mi papá tendría que pagar el monto de $140 de un crédito que nunca pidió ni autorizó. Mi papá es contador es súper precavido con sus finanzas lleva años con Citibanamex le ha confiado su dinero y que es lo único que nos da el banco es un LO SIENTO. Lo tiene que pagar", relató en redes sociales.

Acusó que la institución bancaria no le ha dado solución.

"No se vale que el banco en el cual mi papá ha confiado durante mucho tiempo se lave las manos de algo que nunca hizo mi papá", lamentó.

De acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM), hay fraudes en los que el delincuente "enmascara" o "disfraza" su número, para que aparezca el nombre del banco en el identificador y así solicitar sus datos confidenciales.

¿Qué hacer para evitarlo?

-Registra el número oficial en su teléfono y siempre comprueba que el teléfono del remitente coincida, aunque el identificador diga el nombre de su banco.

-Aunque el identificador diga el nombre de tu banco, NO compartas tus datos confidenciales.

-Recuerda que su banco no llama para solicitar información sensible como accesos, contraseñas, NIPs o CVV.

-Si tienes duda CUELGA y comunícate directamente con tu banco.