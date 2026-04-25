Fallece Alfredo Achar, fundador de Comex

Ciudad de México.- Alfredo Achar Tussie, fundador de pinturas Comex, murió este 24 de abril de 2026 a los 85 años. En redes sociales, diversas personalidades y organismos lamentaron el deceso.

"Hoy despedimos con profundo dolor a nuestro fundador, Alfredo Achar. Su legado vive en nuestros valores y en la convicción de seguir construyendo con propósito. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento. Gracias por todo, Don Alfredo. Descanse en paz", lamentó en un mensaje en X, la Fundación ProEmpleo.

La Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas (Anafapyt) también dio sus condolencias por el hecho.

"Con gran pesar nos unimos a la pérdida de Don Alfredo Achar Tussie, Fundador de Pinturas Comex", se lee en sus redes sociales.

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Originario de la Ciudad de México, donde nació el 18 de marzo de 1941, inició su trayectoria empresarial en 1959. A lo largo de décadas ocupó cargos clave dentro de Comex, entre ellos director general, presidente del consejo y presidente ejecutivo, desde donde encabezó la expansión de la compañía.

Durante su gestión, la firma consolidó una red superior a cuatro mil 600 tiendas y puntos de venta operados por concesionarios. Ese proceso derivó en 2014 en la venta de la empresa a PPG Industries, considerada la mayor compañía de recubrimientos a nivel mundial.