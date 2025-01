"Reforma a Infonavit no pone en riesgo ahorros"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que es falso que con la reforma a la Ley del Infonavit aprobada por el Senado, se pongan en riesgo los ahorros de las y los trabajadores.

"Están totalmente seguros y eso no va a cambiar; al contrario, ya presentamos dos acciones de Infonavit para que gente que sigue pagando sus casas, pueda tener sus escrituras, para que se reduzca la cantidad de dinero que estaban pagando, que cada vez aumentaba más... y el fondo del Infonavit está seguro".

En conferencia de prensa, la Presidenta explicó que este miércoles el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, asistirá a la conferencia para explicar los cambios que tienen que ver con equiparar la estructura orgánica del Infonavit a la del IMSS, que también es un organismo tripartita.

"El Consejo del Infonavit sigue siendo tripartita, participan la patronal o los empleadores, los trabajadores a través de su representación sindical y el gobierno. Sin embargo, en el esquema como funcionaba había direcciones al mismo nivel del director general de sindicatos y representaciones de empleadores, y ahora se está equiparando al IMSS".

Las razones de por qué se está haciendo -dijo- es para la propia gobernabilidad de la institución y se fortalece la conducción, pero -insistió- las decisiones las siguen tomando los tres sectores en el Consejo.

"Es una legislación que va a ayudar a Infonavit y además se crea la empresa constructora de que además no va a construir el millón de viviendas, pero sí nos va a ayudar mucho a que no aumenten el precio del cemento, de la varilla por medio de compras consolidades con empresas de materiales para la construcción".

"Es un plan integral que fortalece a Infonavit, se mantiene lo tripartita, se mantiene su vigilancia por la Secretaría de Hacienda, pero le da gobernabilidad a Infonavit y también quita cualquier asunto que tuviera que ver con corrupción y se va a transparentar todo para que no haya problema".