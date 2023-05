Falta de cobertura de Bienestar podría afectar remesas: BBVA

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 2 (EL UNIVERSAL). – Al menos 126 municipios del país que eran cubiertos por el Banco del Bienestar enfrentarán la falta de una sucursal o corresponsal bancario para el cobro de remesas debido a que no cuentan con la cobertura de la Financiera para el Bienestar, estimó BBVA México.

De acuerdo con un análisis de migración y remesas de la firma, de los mil 379 municipios que se calcula tiene presencia el Banco del Bienestar, en 928 municipios, esto es, 67%, se tiene también cobertura a través de Financiera para el Bienestar, por lo que podrían elegir a esa institución para el cobro de las remesas.

En tanto, en 325 municipios, correspondiente a 24% del total, no se tiene presencia de una sucursal de la Financiera del Bienestar, con lo que los usuarios y clientes pueden recurrir al cobro de remesas a través de una sucursal bancaria, un corresponsal bancario o una tienda comercial en ese mismo municipio.

"En los restantes 126 municipios (9%), es muy probable que no se tenga otro punto de pago de las remesas, por lo que estos usuarios y clientes del Banco del Bienestar tendrán que incurrir en gastos adicionales para trasladarse a otro municipio para el cobro de las remesas", dijo.

Cabe recordar que Financiera para el Bienestar se hará cargo del cobro de remesas en sustitución del Banco del Bienestar, bajo el argumento del gobierno federal de no duplicar funciones y aprovechar la infraestructura de la financiera, antes conocida como Telecomm Telégrafos.

BBVA México añadió que, en 2022, Financiera para el Bienestar pagó 2 mil 300 millones de dólares de remesas, equivalente a 3.9% de la cuota de mercado, mientras que Banco del Bienestar entregó mil 400 millones de dólares, un 2.4% de participación.

"Es decir, Financiera para el Bienestar ya pagaba más remesas que el Banco del Bienestar", dijo BBVA.

Salida del Banco del Bienestar podría generar afectaciones. La firma financiera recordó que la salida del Banco del Bienestar del mercado de pago de las remesas, que realizaba a través de sus sucursales y de La Red de la Gente, podría generar afectaciones a los usuarios y clientes receptores de estos recursos.

"Esto principalmente por un aumento en los costos para el envío de los recursos que realizan sus familiares desde el extranjero, y de los gastos que tendrían que incurrir las familias receptoras de remesas para desplazarse a otros establecimientos y/o municipios para el cobro. 53.4% de las personas gastaron de 1 a 50 pesos en el traslado de ida y vuelta para el cobro de las remesas en 2015, 14.8% les costó de 51 a 100 pesos, y 7.2% más de 100 pesos", explicó.

¿Cuál es la estrategia de Financiera para el Bienestar? Este lunes, Financiera para el Bienestar anunció su estrategia a partir de las tarjetas Financiera para el Bienestar en Estados Unidos y en México para facilitar y abaratar el envío de remesas.

La tarjeta se puede obtener en los consulados mexicanos en ese país, mientras que la Tarjeta Financiera para el Bienestar en México se puede adquirir gratuitamente en las sucursales de esta institución. Esta estrategia incorpora una aplicación digital mediante la cual se pueden enviar hasta 2 mil 500 dólares con una comisión de 3.99 dólares por operación.