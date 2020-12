Ferias y exposiciones apagadas por el Covid

La industria de ferias y exposiciones sufrió un gran embate por la pandemia del Covid-19, ya que de marzo a la fecha los eventos se cancelaron y sólo unos pocos se realizaron de manera virtual, sin que generaran la derrama económica de los presenciales.

A escala global, desde enero quedó paralizado el sector, "y no solamente dejamos de hacer eventos sino que industria y empresas no están en disposición de invertir", dijo el CEO de Hannover Mess México, Bernd Road.

La pandemia restringió la voluntad de invertir y en el caso de ferias y exposiciones presenciales será hasta la segunda mitad de 2021 cuando se reanuden, explicó a EL UNIVERSAL.

El 2020 fue un año de cancelaciones y de eventos virtuales que no dejaron gran derrama, solamente en enero y febrero pudieron hacerse pocos eventos.

Explicó que en 2019 la derrama económica del Industrial Transformation México, en León Guanajuato, tuvo ventas directas por 52 millones de dólares, pero este año el evento fue virtual.

Por la Industrial Transformation México 2020 en forma virtual, expuso Road, solamente se obtuvieron 50 millones de pesos, casi 2.5 millones de dólares, es decir, 5% de lo recibido en 2019.

En 2019, "la derrama fue generada por 30 mil visitantes en sitio, hoy no lo tuvimos, hotelería, renta de recinto, proveeduría, edecanes, para un evento de 30 mil visitantes y todo eso se perdió 100%". Aunque por otra parte se llegó a las 105 mil interacciones, pero sin derrama económica.

Road afirma que en este 2020, en enero hicieron un evento presencial, dos eventos digitales 100%, uno en agosto, en Guadalajara, y otro el de León, y se cancelaron tres eventos más programados para principios de 2021.

En este entorno algunos decidieron no hacer eventos digitales por la complejidad de esas plataformas, porque en las ferias que exhiben maquinaria y equipo es difícil que una persona la compre sólo con verla en internet.

A futuro, Road afirmó que "las expos presenciales van a regresar, pero hasta el segundo semestre de 2021 o principios 2022", aunque lo harán porque las empresas requieren ferias y eventos presenciales para lanzar productos.

En el "primer semestre de 2021 no tenemos nada, todos son eventos híbridos y en los próximos dos o tres años seguirán siendo así, y para llegar a niveles de 2019 si creo que tardaremos unos años, hasta 2023 o 2024".

Por ahora, Hannover Messe trabaja a 50% porque todos los eventos se pospusieron y aún en 2021 sólo se llevarán a cabo entre 67% y 68% de los proyectos, siempre y cuando se tenga la vacuna y se empiece a aplicar.

Road comentó que así como los organizadores de ferias la tienen difícil, los proveedores de stands, alimentos y bebidas sufren más, sobre todo los más chicos, "he escuchado de pequeños (negocios) que han cerrado".