FinCEN impone multa millonaria a Paxful por actividades ilícitas

FinCEN impone sanción de 3.5 millones de dólares a Paxful por infracciones de blanqueo de capitales.

Por El Universal

Diciembre 09, 2025 08:17 p.m.
A
FinCEN impone multa millonaria a Paxful por actividades ilícitas

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 9 (EL UNIVERSAL).- Por facilitar actividades sospechosas que involucran actos ilícitos, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, impuso una multa civil de 3.5 millones de dólares a Paxful.

Se trata de la plataforma de pagos mediante la cual cualquier persona puede intercambiar, almacenar o transferir criptomonedas como el Bitcoin.

La unidad antilavado de EU explicó que fue por infracciones deliberadas de la Ley de Secreto Bancario, la principal legislación estadounidense contra el blanqueo de capitales que protege el sistema financiero del uso ilícito.

Paxful, una plataforma de intercambio entre pares de monedas virtuales convertibles facilitó más de 500 millones de dólares en actividades sospechosas que involucraron a diversos actores ilegales, explicó.

La dependencia señaló que la compañía favoreció transacciones con países como Irán, Corea del Norte y Venezuela, además de Backpage.com, un sitio web incautado por el Departamento de Justicia en 2018 por permitir la prostitución y el tráfico sexual.

Cabe recordar que en julio de 2024 el director ejecutivo de Paxful, Artur Schaback, quien también fue cofundador y exdirector de tecnología. se declaró culpable de no mantener adecuados controles para evitar el blanqueo de capitales.

De 2015 a 2019, permitió a los usuarios comprar y vender criptoactivos directamente entre sí, por una variedad de productos como monedas fiduciarias, tarjetas de prepago y de regalo, pero sin recopilar toda la información para la debida diligencia para conocer al cliente para evitar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Nunca presentó a las autoridades reportes de operaciones sospechosas, y utilizó políticas falsas de prevención.

