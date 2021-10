Fiscalistas: régimen de confianza quitará el "Jesús en la boca"

Con el nuevo Régimen de Simplificación de Confianza propuesto para el próximo año, se ofrecerán tasas de impuestos atractivas y mayor facilidad para cumplir el pago de impuestos, lo que permitirá a contribuyentes dejar de preocuparse, dijeron especialistas fiscales.

"Es hacer con más simplicidad y agarrar una mayor base de contribuyentes con estos beneficios; es para la gente que no pagaba impuestos, diga 'no suena tan mal, es una tasa reducida, ya con esto ahora sí me quito el Jesús [en la boca] de que anden llegando visitadores o requerimientos. Me alineo y me meto en este régimen'", dijo el fiscalista Óscar Ortiz.

Durante un taller sobre el Paquete Económico 2022 organizado por EY México, destacó que esta propuesta que se plantea en la miscelánea fiscal va en línea con lo que ha dicho el Ejecutivo federal.

El también socio líder de impuestos y servicios legales para Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela en EY afirmó que el nuevo régimen para pequeños contribuyentes que se pone a consideración del Congreso servirá para apuntalar la misma línea que ha manejado este gobierno.

"La justicia tributaria se da cuando se pagan correctamente los impuestos y de manera oportuna; me parece que es de esos ajustes que se vienen a hacer en esa línea", manifestó.

Para, el socio líder de consultoría fiscal de negocios, Rodrigo Ochoa, explicó que será un nuevo régimen que se incorpora a la Ley del Impuesto Sobre la renta (ISR): uno para personas físicas y otro para empresas.

Para personas físicas, se invita a aquéllas que realizan actividades empresariales, profesionales o arrendatarios.

"Los están invitando para que se adhieran a este régimen y empiecen a pagar impuestos conforme a él, lo que permite gravar la totalidad de los ingresos obtenidos", mencionó.

"Ojo, no todos pueden participar. Es para los que tengan ingresos menores a 3 millones y medio de pesos", indicó.

Además, quienes están iniciando actividades podrían inscribirse a ese esquema, siempre y cuando estimen que no vayan a obtener ingresos mayores a esa cantidad, señaló.

En caso de que se rebasen los ingresos calculados, el fiscalista dijo que automáticamente se tendrían que salir del Régimen de Confianza para tributar, como cualquier otra persona física, bajo las reglas del ISR.

Ochoa destacó que quienes se adhieran al nuevo régimen pagarán impuestos con base en ingresos, no sobre utilidades.

"Las personas físicas van a calcular y pagar sus impuestos de forma mensual a más tardar cada día 17 del mes, y van a considerar la totalidad de sus ingresos que perciban sin aplicar ninguna deducción", indicó.

Para ello, detalló, habrá una tabla progresiva con la tasa del ISR por pagar, que va de 1% a 2.5% de los ingresos. Sin embargo, también está la obligación de hacer cálculo anual y se podrán acreditar pagos al mes.

No aplicará para socios de una empresa que sean parte, tampoco para quienes están en un esquema fiscal preferente, ni para los que tributan en sueldos asimilados a salarios o en consejos directivos.