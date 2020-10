FMI pronostica un bienio 2020-2021 "muy malo" para México

El director del departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alejandro Werner, anticipó que no solo este año será muy malo para México sino también el próximo.?"El bienio 2020-2021 va a ser un periodo muy malo para la economía mexicana", afirmó en videoconferencia de prensa con motivo de la presentación del Informe Regional de Perspectivas Económicas para las Américas.

Para el FMI, la economía mexicana registrará una recesión de -9% en 2020 y una recuperación del 3.5% en 2021, según las perspectivas actualizadas que dio a conocer en días pasados.

Werner también consideró que una reforma fiscal —algo que el propio Fondo Monetario Internacional recomendó a México— no es la única opción que tiene el país para lograr la sostenibilidad de sus finanzas públicas. Sin embargo, según las conclusiones del equipo del FMI que hizo la revisión de México, la reforma tributaria será necesaria en un futuro.

Por otro lado, vio necesario apoyar un estímulo fiscal presente más agresivo para paliar los efectos de la pandemia por Covid-19 en la economía nacional.

"Eso es lo que su análisis apuntaba que sería bueno para la economía: implementar un impulso fiscal más importante, de más puntos del PIB, para apoyar a las familias y también al sector empresarial", precisó.

A la par del estímulo, consideró, "una reforma fiscal anclaría muy bien las expectativas de sostenibilidad fiscal". Sin embargo, reconoció que aún sin esa reforma hay muchas alternativas para que México siga teniendo unas cuentas fiscales sanas.

Aunque para el Fondo, la mejor combinación sería un estímulo fiscal actual y una reforma tributaria futura para mandar una señal clara de la sostenibilidad de las finanzas públicas y poder fortalecer la posición del gobierno para implementar políticas sociales más fuertes y las finanzas públicas más distributivas.?"Si no se llega a implementar hay otra multiplicidad de políticas", admitió. ?

Cuarentenas más severas

Al hablar sobre la situación de la región, el funcionario del FMI para las Américas advirtió que mientras no se controlen la pandemia y haya rebrotes e intensificación de la mortalidad a causa del virus, se requerirán medidas de distanciamiento social y cuarentenas más severas, que afectarán a la economía.

Mientras esto ocurra de manera sucesiva, los márgenes de maniobra por el lado fiscal, se irán agotando, alertó.

También previó que, pasada la pandemia, en la fase de recuperación América Latina enfrentará el desafío adicional de velar por una mayor inclusión social porque la región saldrá de la contigencia sanitaria con PIB per cápita más bajo que el resto del mundo y con mayor afectación en sus indicadores sociales.