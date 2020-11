FMI y Banco Mundial, corresponsables de crisis en sexenios pasados: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM), de ser corresponsables de las crisis que hubo en México en sexenios pasados "no actuaron bien" pero señaló que la mayor culpa fue de los "gobiernos subordinados y serviles".

"Siento que no actuaron bien los organismos internacionales en el pasado, durante todo el periodo neoliberal. Ellos fueron corresponsables de la crisis de México, sin duda ellos imponían la política económica. Cuando comenzó a imponerse esa política, obligaban al gobierno de México firmar las llamadas cartas de intención y ahí se establecían lo que tenía que hacer el gobierno, una violación flagrante a la autonomía, a la soberanía de nuestro país.

"Ahí recomendaban que no aumentaran los salarios y gobiernos subordinados, serviles aplicaban esas políticas, por eso en 30 años, el salario mínimo perdió más del 70% de su poder adquisitivo, a veces aumentaban el salario mínimo por debajo de la inflación, hubo años que hicieron eso y eran las recomendaciones de los organismos económicos internacionales".

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario señaló que los organismos financieros internacionales recomendaban a los gobiernos mexicanos privatizar empresas públicas, aumentar el precio de combustibles, como la electricidad y las gasolinas.

"Esas políticas las dictaban, eran recetas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial que son corresponsables, pero la culpa mayor la tuvieron quienes les hicieron caso: los gobiernos de México.

"Toda la política privatizadora, de la entrega de bienes, de la nación a particulares, fue una recomendación de estos organismos financieros, era la política económica que se llevaba a cabo en todo el mundo", dijo.

En el salón Tesorería, el presidente aseguró que ahora es distinto pues se sigue una política económica distinta.

"Ahora es distinto, nosotros somos respetuosos de estos organismos, pero nuestra policía económica es soberana y es completamente distinta", dijo.