Fox aprovecha la crisis de salud para sus negocios con Deepak Chopra

Qué mejor que una pandemia para promover "el poder de la mente". Y quién mejor que el expresidente Vicente Fox Quesada para vender espejitos (y hacer negocios) en tiempos aciagos.

Fox Quesada promueve a Deepak Chopra, un conferencista indio que se anuncia como la cura para distintos males como el VIH (con "medicina tradicional" y espiritualidad). Ha hecho negocios con él desde hace años.

Comunidades médicas y científicas rechazan al conferencista indú por considerar que su mensaje aleja a millones de tratamientos efectivos a cambio del placebo de la medicina alternativa.

A través de su cuenta de Twitter, el expresidente anunció que pronto estaría en entrevista con TV Azteca en el programa "Era de las Definiciones" conducido por Deepak Chopra.

Las vidas de los dos personajes no son tan distantes como parecen. Durante al menos dos décadas, Chopra, como el mismo Fox, ha sido calificado como un estafador o charlatán. Sostiene que el virus del SIDA –por ejemplo– emite "un sonido que lleva al ADN a su destrucción" por lo que recomienda una cura con "sonido primordial ayurvédico". Y vende millones de libros con las ideas que elabora en sus conferencias.

Fox es un exvendedor de bebidas azucaradas (que se asocian a la mala calidad de vida y a la mala salud de los mexicanos) y llegó al poder ofreciendo una transición hacia un México mejor.

Chopa y su industria de la espiritualidad han sido rechazados por comunidades de académicas y científicas. Timothy Caulfield, por ejemplo, dice que Chopra es un ejemplo de alguien que usa un lenguaje científico para promover tratamientos que no están basados en la ciencia. "Legitima estas ideas que no tienen ninguna base científica, y las hace sonar científicas. Realmente es una fuente sin sentido". Internet está lleno de citas similares.

En México ha dado conferencias en el Centro Fox, incluso participó en unos cursos para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En 2014, la SCT, a cargo de Gerardo Ruiz Esparza, contrató cuatro cursos de "liderazgo y abundancia" en el Centro Fox, del ex Presidente Vicente Fox Quesada. Cada uno costó poco más de 195 mil pesos y duró un día.

Esas cátedras se desprendían del programa MIQ Líderes o "de inteligencias múltiples" que el Centro Fox, en alianza con The Brain Trust Fundation, ofreció entre 2013 y 2018. Consistían en un entrenamiento para que el alumno desarrollara habilidades con base en las inteligencias emocional y creativa. Fox Quesada no escatimó en la inversión para organizar estas clases y llamó a Tony Buzan, inventor de "los mapas mentales" y quien se adjudica la autoría del programa.

Además, estuvieron Deepak Chopra, experto en la combinación de la medicina moderna, la mente y el cuerpo; la pintora Lorraine Gill, a quien la BBC de Londres comparó con Paul Cézanne; el ajedrecista británico Raymond Keene y, por su puesto, Vicente Fox Quesada, el ex Presidente que gobernó México de 2000 a 2006.

LOS NEGOCIOS DE FOX

A Vicente Fox Quesada le gusta decir que es "pobre". Apenas en marzo pasado, expresó: "Yo no tengo dinero. Soy pobre. Ya no tengo pensión" cuando le preguntaron si aún estaba interesado en invertir en la industria de la cannabis medicinal.

En 2017, también negó ser un hombre acaudalado. Ante cientos de jóvenes, en el Centro Fox -una edificación en 300 hectáreas en San Cristóbal, Guanajuato, con salones réplicas de la ONU y la ex residencia oficial de Los Pinos-, sostuvo: "No somos ricos, ni se vaya a pensar que esto que ven ustedes aquí, todo este edificio, es producto de la Presidencia de la República. No nos clavamos un solo centavo".

Pero los números del Centro de Estudios, Biblioteca y Museo Vicente Fox Quesada (Centro Fox), la asociación civil que fundó en 2007, apenas retomó la vida civil, contrastan con sus palabras. De 2007 a 2018, recibió en donativos 452 millones 63 mil 582 pesos. En el mismo periodo, la fundación "Vamos México", de su esposa, Martha Sahagún Jiménez, cuyas operaciones se iniciaron en 2001, tuvo 131 millones 813 mil 240 pesos.

Es decir, el matrimonio que alguna vez fue llamado "la pareja presidencial" -a petición de Fox– recibió en poco más de una década 583 millones 876 mil 822, a un ritmo de 37 millones 671 mil 965 pesos por año en el Centro Fox y 10 millones 984 mil 436 pesos en "Vamos México".

La cantidad alcanza para formar un programa como la Cruzada Nacional contra el Hambre, del ex Presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), para abatir la pobreza. También es el equivalente al monto descontado a los partidos políticos en 2019 por multas, juicios laborales o por no reintegrar recursos de campaña que quedaron como remanentes.

Ahora, estos flujos de dinero estarían bajo la mira de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en cuya dirección se encuentra Santiago Nieto Castillo. Además otras 13 empresas estarían bajo investigación por presunto fraude fiscal, según la publicación en una columna en un diario nacional.

–Con información de Linaloe R. Flores