Fox le pidió ayuda a López Obrador para aumentar el IVA en su sexenio

Andrés Manuel López Obrador dijo que el ex Presidente Vicente Fox Quesada le pidió ayuda para aumentar el IVA a medicinas y alimentos al inicio de su mandato (2000).

El actual Presidente de México recordó la anécdota durante la conferencia de prensa de esta mañana. Aunque no pronunció el nombre de Fox, expuso que la petición ocurrió cuando AMLO era Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

"Un presidente una vez me dijo, era presidente electo y yo era jefe de Gobierno electo:´ayúdame para aumentar el IVA, cobrar el IVA en alimentos y medicamentos´, le digo: ´no, no puedo...Es que hay que hacerlo, hay que hacer más grande el pastel porque ya no alcanza´, así en sus palabras coloquiales, solo se tiene el 10 por ciento. ¿quién iba a ser secretario de Hacienda? Gil Díaz", expuso López Obrador.

El mandatario federal añadió que se opuso a la medida pues afectaría al sector más pobre de México.

"Por eso hablo de cambio ahora y de ahí salió la frase aquella de que: Vamos a aumentar el IVA en alimentos y medicamentos, yo le argumentaba que se iba afectar a los pobres y él me repicaba que no porque se les iba a devolver, hasta copeteado. Mi respuesta fue: ya cuando se les devuelva copeteado ya van a estar muertos", precisó.

Por último, el Presidente López Obrador apuntó que en anteriores gobiernos no se reducían los gastos públicos y se aseguraba que ya no había presupuesto.

"Yo recuerdo que decían los tecnócratas: ya no hay para donde hacerse y les lavaban el cerebro a los presidentes los tecnócratas", finalizó.