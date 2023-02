Fraude y corrupción, principales riesgos empresariales

A-AA+

El fraude, soborno y la corrupción se posicionaron como los principales riesgos de integridad a largo plazo para las organizaciones, con 37% de las respuestas de los directivos encuestados en el estudio Global Integrity Report: emerging markets perspective 2022 de EY.

Después le siguieron los riesgos relacionados con la pandemia (36%) y los ataques cibernéticos (27%). Respecto a este último, 19% de los participantes señaló que su organización tuvo una violación de la ciberseguridad en los últimos 12 meses. Los estándares de integridad han cobrado relevancia, volviéndose un tema de mayor interés en las agendas de las compañías.

Del total de ejecutivos de mercados emergentes, 36% señaló que sus organizaciones han recibido sanciones por comportamientos no íntegros, mientras que la tasa en 2020 fue de 32%. Esto a pesar de que, a escala global, 97% de los ejecutivos asegura que operar con integridad es importante para su organización; sin embargo, al examinar más de cerca esta problemática, se encuentran importantes brechas.

El estudio de EY, que recogió las respuestas de más de 2 mil miembros de consejos, altos directivos, gerentes y colaboradores de mercados emergentes de América Latina, Europa, Asia y África, también reveló que 62% opina que es más desafiante para las organizaciones mantener sus estándares de integridad.

"Las organizaciones no deben creer que diseñar una cultura de integridad será una solución rápida. Las empresas están invirtiendo más recursos en programas de comunicación y capacitación, esfuerzos importantes, pero no suficientes", comentó José Figueira, socio de Riesgos de Integridad para EY México.

Agregó que incorporar el valor de la integridad en la visión estratégica de las compañías y en sus operaciones diarias desarrollará negocios más sólidos, mantendrá su ventaja competitiva y ofrecerá más valor a los accionistas.