Funcionarios del T-MEC se Reunirán en Ottawa para Revisar Temas Laborales

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- Los funcionarios de gobierno de los tres países socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se reunirán los días 9 y 10 de diciembre en Ottawa, Canadá, para realizar la tercera reunión del Consejo Laboral de dicho acuerdo.

El objetivo es revisar la implementación de los temas laborales que contiene el capítulo 23 del T-MEC, lo que además de realizarse a nivel gubernamental incluirá una sesión pública virtual.

Por ello, las secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social invitaron a los interesados a participar en la sesión pública virtual que se realizará el 10 de diciembre de 2025, de 8:00 a 11:00 horas de la Ciudad de México. El registro estará disponible desde hoy hasta el 7 de diciembre de 2025 en la página: https://www.gob.mx/t-mec.

Por otra parte, conforme al Artículo 23.14 del T-MEC sobre el Consejo Laboral, ambas dependencias convocaron a enviar preguntas o comentarios relacionados con el Capítulo 23 del tratado al correo consejolaboral.tmec@economia.gob.mx, disponible desde hoy y hasta el primero de diciembre de 2025.

A más de cinco años de que se inició la vigencia del T-MEC, los tres socios debieron de avanzar en la adopción de compromisos como la Libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva; eliminación del trabajo forzoso u obligatorio; abolición efectiva del trabajo infantil y protección de menores; eliminación de la discriminación en empleo y ocupación y condiciones aceptables de trabajo: salario mínimo, horas laborales, seguridad y salud, entre otras.