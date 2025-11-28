logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CORREXTUMARCA, “UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE”

Fotogalería

CORREXTUMARCA, “UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Repuntan 14.2% las exportaciones

El valor de las ventas al exterior de mercancías alcanzó 66.1 mil millones de dólares en octubre

Por El Universal

Noviembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Repuntan 14.2% las exportaciones

Ciudad de México.- El valor de las exportaciones mexicanas repuntó en octubre, con lo que ligó cinco meses al alza, de acuerdo con los datos oportunos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las ventas totales de mercancías al exterior reportaron un aumento anual de 14.2% en el décimo mes del año. El valor de las ventas al exterior de mercancías alcanzó 66.1 mil millones de dólares en octubre, cifra integrada por 64 mil 312 millones de dólares de ventas no petroleras y por 1 mil 820 mdd de las petroleras.

Lo anterior significó una contracción anual de 29.8% en las exportaciones petroleras y un incremento de 16.3% en las no petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 17.1%, donde las automotrices retrocedieron 14.0%, pero el resto logró crecer 33.1%.

El valor de las importaciones de mercancías, en octubre de 2025, fue de 65 mil 526 millones de dólares, lo que representó un incremento anual de 12.8%. Dicha cifra fue resultado neto de una baja de 2.6% en las compras petroleras y de un aumento de 16.3% en las no petroleras.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Al considerar las importaciones por tipo de bien, se observaron variaciones anuales de 10.6% en las compras de bienes de consumo, en bienes intermedios 15.7%, mientras que las adquisiciones de bienes de capital retrocedieron 7.4%.

Para los primeros 10 meses del presente año, la balanza comercial presentó un déficit de 2 mil 321 millones de dólares. En el mismo periodo del año pasado registró un déficit de 19 mil 681 millones.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Repuntan 14.2% las exportaciones
Repuntan 14.2% las exportaciones

Repuntan 14.2% las exportaciones

SLP

El Universal

El valor de las ventas al exterior de mercancías alcanzó 66.1 mil millones de dólares en octubre

Banqueros reclaman certidumbre en inversión
Banqueros reclaman certidumbre en inversión

Banqueros reclaman certidumbre en inversión

SLP

El Universal

SAT resalta Transparencia y Equidad Tributaria para Inversiones en México
SAT resalta Transparencia y Equidad Tributaria para Inversiones en México

SAT resalta Transparencia y Equidad Tributaria para Inversiones en México

SLP

El Universal

El compromiso del SAT por un sistema tributario justo y equitativo se ratifica en México.

2026 será un año complicado para el crecimiento económico: BBVA
2026 será un año complicado para el crecimiento económico: BBVA

2026 será un año complicado para el crecimiento económico: BBVA

SLP

El Universal

BBVA destaca la relevancia de la inversión privada nacional como motor para el crecimiento económico en 2026, en medio de desafíos económicos.