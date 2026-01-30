G. Salinas pagará 32 mmdp al SAT

Ciudad de México.- Grupo Salinas informó este jueves que las empresas que lo integran concluyeron la totalidad de sus litigios fiscales con el gobierno de México, acordando el pago de 32 mil millones de pesos en parcialidades.

Por la tarde, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, de conformidad con los beneficios establecidos en el Código Fiscal de la Federación, y en cumplimiento de las resoluciones judiciales aplicables, "un grupo empresarial realizará el pago por un monto total de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos".

"De dicha cantidad, 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos ya fueron ingresados a la Tesorería de la Federación el día de hoy [jueves], mientras que el monto restante será cubierto mediante 18 pagos", según detalló la autoridad fiscal.

Luego de que el Servicio de Administración Tributaria informara de la transacción, Grupo Salinas dijo a través de un comunicado de prensa que siempre ha cumplido con sus obligaciones fiscales.

"Siempre lo hemos dicho y hoy lo reiteramos: Grupo Salinas y su presidente fundador, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, cumplen —y siempre han cumplido— con el pago de impuestos. En los últimos 20 años nuestras empresas han pagado más de 300 mil millones de pesos en obligaciones fiscales. Nadie puede negar que cumplimos con México", destacó el consorcio mexicano.

Agregó que, a pesar de estar en profundo desacuerdo con lo reclamado, pagaron más.

Asimismo, añadió que, con este pago, que trasciende los límites de los acuerdos originalmente pactados en 2024, la empresa ha cubierto absolutamente todo lo que el fisco exigió en este largo litigio.

"A partir de ahora, no debemos nada al gobierno, por ningún concepto", recalcó.

El consorcio también se dirigió a la sociedad en su comunicado. "A los mexicanos, les decimos: tengan la seguridad de que Ricardo Benjamín Salinas Pliego y Grupo Salinas siempre serán aliados de México.

En su cuenta de X, Salinas Pliego no se refirió a lo acordado con el SAT, pero destacó que "hoy comienza una nueva etapa. Optimismo y voluntad. Habrá grandes resultados!.

"La vida es corta y vivirla bien feliz es mi mejor venganza contra mis adversarios [que son varios]", dijo el empresario, que ocupa la quinta posición entre los multimillonarios mexicanos con una fortuna personal de 5 mil 700 millones de dólares, de acuerdo con Forbes.