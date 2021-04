Garantiza López Obrador que no habrá mal uso de datos biométricos de usuarios de móviles

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no hará mal uso de datos biométricos ni se espiará a los ciudadanos por lo que pidió tener confianza, esto luego de que el Senado aprobó la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que fue tema polémico, pero se trata de un asunto de seguridad nacional y de protección a los mexicanos.

"Se vio lo de la aprobación ayer de los requisitos para contratar servicios de telefonía, que fue muy polémico y se explicó a detalle la importancia que tiene tener control sobre estas tarjetas para la protección de los mexicanos porque se usan estas tarjetas que eran anónimas, se cambiaban de chips y se utilizaban los teléfonos para cometer ilícitos".

"Nada más es tener un registro para cuidar a la población, es un asunto de seguridad, no lo vieron con simpatías las empresas telefónicas porque implica un trámite, que se hace en otros casos, en los bancos, cuando se lleva a cabo la contratación del servicio, hay que dar nombres e incluso huella, ya se aplica en otros casos, pero las telefónicas alegaban que esto les limita la venta, nada más que está de por medio la seguridad del pueblo, no es vender cacahuates", señaló.

El presidente López Obrador expresó que los chips son usados para cometer delitos como la extorsión y el secuestro o cometer otro ilícito.

Señaló que se buscará que el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil no sea oneroso porque no puede haber ningún negocio por encima de la seguridad del pueblo.

Reconoció que existe resistencias y preocupación porque piensan que el Estado invadirá la libertad, pero decirles que tengan confianza porque nunca van a realizar espionaje en contra de ciudadano alguno.