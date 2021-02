"Gasolina y gas al alza impulsan inflación en febrero"

La inflación en la primera quincena de febrero mantuvo su tendencia al alza debido principalmente al incremento en el precio de las gasolinas y el gas doméstico LP, de acuerdo con los datos más recientes dados a conocer por el Inegi.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una inflación quincenal de 0.23% en la primera mitad de febrero, así como una inflación anual de 3.84%, la tasa más alta desde octubre de 2020, con lo que se acerca al 4.0%, nivel superior del rango objetivo del Banco de México.

"Ante recientes presiones en los precios de las materias primas, destacando sobre todo la fuerte disrupción en energéticos a nivel global la semana pasada por el cierre de actividades en el sur de Estados Unidos debido a las heladas, es muy probable que la dinámica alcista pudiera extenderse", estimaron analistas económicos de Banorte.

Entre los bienes y servicios cuyos precios al alza tuvieron mayor incidencia en la inflación, destacan; las gasolinas de bajo y alto octanaje con incrementos quincenales de 1.96% y 1.87% respectivamente; gas doméstico LP, 1.09%; papa y otros tubérculos, 4.77%; pollo, 1.19%; plátanos 6.43%; automóviles, 0.65%; loncherías, fondas, torterías y taquerías, 0.26%; huevo, 1.37%; y alimentos para mascotas, 1.84%.

Por el contrario, los genéricos cuyos precios a la baja contribuyeron más a contener la inflación, fueron: el jitomate con una disminución quincenal de 20.68%; cebolla, -9.20%; aguacate, -5.24%; nopales, -6.07%; productos para cabello, -1.57%; calabacita, -5.77%; electricidad, -0.23%; chile poblano, -8.98%; melón, -5.58%; otras verduras y legumbres, -1.13%.

El índice de precios subyacente, que no incluye los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, tuvo un aumento de 0.22% quincenal y de 3.84% anual; por su parte, el índice de precios no subyacente se incrementó 0.26% quincenal y 3.85% anual.

Al interior del índice de precios subyacente, los precios de las mercancías crecieron 0.30% quincenal y los de los servicios 0.13%.

Dentro del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios disminuyeron 0.69% quincenal, mientras que los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno subieron 0.94% en igual periodo.