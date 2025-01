Gobierno de Sheinbaum tendrá remanente de Banxico, anticipa Citi

Este año, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se verá beneficiado por el remanente del Banco de México (Banxico) y los ingresos que obtenga a través del impuesto a las gasolinas, anticipó Citigroup.

Pero se tendrá que enfrentar a un "trilema" en el que tendrá que ceder a uno de ellos, para evitar que aumente el riesgo-país y que las calificadoras nos quiten el grado de inversión.

"Va a haber dos buenas noticias este año para las finanzas públicas: el remanente de Banxico va a ser enorme con la depreciación de casi 20% de la moneda del año pasado; va a tener como 3 puntos del PIB de remanente bruto", destacó el economista en jefe para América Latina, Ernesto Revilla.

Durante su participación en la primera mesa de análisis en el marco del Seminario de Perspectivas Económicas 2025 del ITAM, explicó que la ley de Banxico obliga al Banco Central a amortizar pérdidas de ejercicios anteriores.

Especificó que dichas pérdidas son del 2% del PIB, y hay otro que son decisiones discrecionales que se pueden tomar o no, y eso no está dentro del presupuesto, lo que puede ser una "sorpresa positiva", consideró.



Precio de la gasolina subirá con la inflación

La otra noticia buena, aseveró, es el precio de la gasolina puesto que no hay "ningún apetito por disminuirlo", dijo el exfuncionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Al contrario, afirmó, va a subir con la inflación al señalar que en Citigroup tienen pronósticos que el precio del petróleo va hacia abajo.

"Ese mayor IEPS, el impuesto a la gasolina, va a ayudar", aseguró Ernesto Revilla.

Según el execonomista en jefe de la Secretaría de Hacienda, en la parte fiscal preocupa la dinámica de la deuda con un bajo crecimiento y altas tasas de interés, "La deuda va subiendo".

Pero hizo ver que hay un esfuerzo en el Presupuesto 2025, sin lugar a duda, en el cual se planea una consolidación, es decir bajar el déficit cerca del 6% a 4% este año.

Refirió que el balance primario de México desde la década de los 90 nunca había tenido un año en el que mejore en ese tamaño de 2 puntos, ni siquiera cuando hubo una reforma fiscal; lo más cercano fue 2016-2017, pero se hizo en dos años.

"Entonces, sin mayores ingresos y recortes brutales de gasto, hay escepticismo de cuál será el déficit este año", comentó.

Sin embargo, Revilla destacó que el mercado lo tomó bien, no está tan preocupado en el corto plazo como lo estamos nosotros los locales porque México sigue siendo grado de inversión, comparado con otros países se ve bien, el carry, la tasa de interés sigue alta y atractiva.

De ahí estableció que el tema fiscal será sólo de corto plazo, porque vamos a seguir siendo grado de inversión.

No obstante, insistió que la principal preocupación seguirá siendo Petróleos Mexicanos.



Trilema incompatible, asegura Citigroup

En la parte estructural, el especialista de Citigroup reconoció que es muy difícil pronosticar a México en la parte externa, porque hay muchas inconsistencias en el gobierno.

"La presidenta Sheinbaum quiere hacer tres cosas que son incompatibles; entre ellas, algo va a tener que ceder, y la que sea va a ser determinante", ponderó.

Una de ellas, señaló, es la reforma Constitucional, que ya está sucediendo y analistas lo ven como algo negativo.

El segundo, es que quiere ser fiscalmente responsable y lo ha cumplido.

Pero la tercera cosa que ya no cuadra dijo, es que no va a hacer una reforma fiscal, y sin ella y, pero con la reforma Constitucional, la deuda crecerá y se tendrá una presión negativa para el grado de inversión que se podría perder.