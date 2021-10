Gobierno manipula e incumple la ley en torno a reforma eléctrica: CEE

Para el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) la defensa de la iniciativa de reforma que hace el gobierno federal, como lo dicho por el director general de la CFE, Manuel Bartlett, se basa en ideología, para buscar la manipulación, engañar, polarizar y dividir a la sociedad.

Además de que el gobierno arbitrariamente quiere pasar por alto al Estado de derecho el cual se basa en el imperio de la ley, división de poderes, sujeción de la administración a la ley y al control judicial, derechos y libertades de los ciudadanos y justicia igual para todos.

"Reformar la ley con base en la ideología y la manipulación de los distintos sectores de la ciudadanía, es totalmente inaceptable. Es una estrategia política que sólo genera, como resultado, el engaño y la división de la sociedad", dijo el CCE.

La cúpula empresarial, que integran 12 organizaciones del sector privado, afirmó que con las recientes declaraciones del director general de la Comisión Federal de Electricidad "es evidente que el respeto y cumplimiento de las leyes y la Constitución en nuestro país están en grave riesgo y la solución no es que un grupo de personas dicten normas inconstitucionales, sino todo lo contrario, debemos reforzar y consolidar aún más nuestro Estado de Derecho".

Debe impedirse que desde "el gobierno arbitrariamente se vulneren y se pasen por alto los diques de contención legales, porque entonces sería admisible que cualquiera lo haga o que cualquier ciudadano que considere que una ley no le favorece, la desconozca".

El CCE, que preside Carlos Salazar Lomelí, al referirse a las declaraciones de Bartlett expuso que "hemos forjado normas escritas, y conocidas por todos, para regular nuestro funcionamiento como colectividad. No quisiéramos que algunos servidores públicos las desprecien, hoy en día, como algo intrascendente o prescindible".

La ley existe para proteger a los ciudadanos, evitar posibles abusos y arbitrariedad del autoritarismo, por lo que preocupa que se use el nacionalismo como pretexto para atentar contra el Estado de Derecho.

Pidió a los legisladores razonar y sustentar sus votos en torno a la iniciativa y advirtió que los empresarios piden "no a la provocación y a la polarización, sí al diálogo respetuoso para mantener una industria eléctrica fuerte, sana y competitiva, generadora de empleos y crecimiento en favor del bienestar de México".