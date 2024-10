Gobierno no debe construir casas: BBVA México

Si bien el plan de vivienda anunciado en días recientes por la presidenta Claudia Sheinbaum parte de un diagnóstico correcto de la necesidad que tiene el país de una mayor oferta, no es la mejor solución que el gobierno construya casas, opinó el economista en jefe de BBVA, Carlos Serrano.

"No pensamos que la mejor solución a este problema sea que el gobierno las construya. Una parte de estas viviendas, por ejemplo, las realizaría el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (Infonavit), y eso nos preocupa porque no son recursos del gobierno, son de los trabajadores y se debe cuidar si se construye vivienda que sea una actividad rentable", dijo el directivo.

En la presentación del informe "Situación inmobiliaria", el analista dijo que en caso de no ser rentable la construcción de vivienda por parte del Infonavit, debido que el organismo maneja recursos propiedad de los trabajadores, se podría afectar dinero que se destina incluso para mejorar pensiones, con lo cual se debería recurrir al sector privado.

"Pensamos que en el país existen un número elevado de empresas que se dedican a la construcción. Lo que se debe de intentar hacer para atacar el problema de la oferta es aumentar el número de permisos para construir vivienda, en muchas zonas del país hay restricciones a la construcción y eso hace que las viviendas sean más caras", señaló.

En ese sentido, la institución financiera pidió no improvisar sobre el tema, ya que el país ya tuvo una crisis de vivienda al inicio de la década de 2000, además de que se puede politizar el tema.

"Un programa inteligente de subsidios para que los constructores lo tomen, porque si el Estado es quien construye la vivienda existe el riesgo de que se construya no donde está la demanda, de que se politicen las decisiones", dijo.

Plan de vivienda contará con 600 mil mdp

Serrano resaltó que se debe analizar si destinar 600 mil millones de pesos a la construcción de un millón de viviendas, tal y como contempla el plan presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, es la mejor forma de utilizarlos o facilitar permisos para mayor participación del sector privado.

Control de rentas puede afectar inversión en vivienda

Sobre la iniciativa aprobada para el control de rentas en la Ciudad de México, Serrano comentó que se trata de un control de precios que podría afectar la inversión en el sector.

"Eso es un control de precios y termina teniendo restricciones a la oferta. Se sabe que cuando las rentas están topadas puede haber menos inversión para vivienda para alquilarlo, cual acaba encareciendo tanto para compra y renta. Creemos que no es la solución", dijo.

El especialista dijo que, en la experiencia internacional, en ciudades donde se ha buscado controlar las rentas, se ha experimentado una restricción en la oferta y al final es peor para la asequibilidad de vivienda.

"Estamos de acuerdo que hay un problema en la Ciudad de México en la asequibilidad de vivienda, tanto en renta como en compra, pero creemos que se debe resolver impulsando mayor oferta. Hay varias delegaciones donde no se permite construir y eso lo hace más caro", dijo.