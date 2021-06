Gobiernos pasados eran peleles y serviles a organismos financieros: AMLO

Al asegurar que imponían agendas, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este lunes que los gobiernos de los sexenios pasados eran "peleles y serviles" a los organismos financieros internacionales.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador indicó que México mantendrá las relaciones con estos organismos, pero con apego a su propia agenda

"Sí mantener relaciones con todos los organismos financieros del mundo, pero con apego a nuestra agenda. Debemos de mantener una agenda propia, ya no las llamadas "cartas de intención" de triste recuerdo, o las llamadas reformas estructurales. Ellos nos imponían la agenda y los gobiernos peleles, serviles, las aplicaban al pie de la letra. Durante todo el periodo neoliberal nunca se tuvo un programa de desarrollo propio.

"¿Qué era lo que se debatía? Las reformas estructurales y ¿qué son las reformas estructurales? Aumento de impuestos, privatización de la industria eléctrica, del petróleo, privatización de los bienes del pueblo, de la nación, disminución del salario real de los trabajadores. Esas son las reformas estructurales, privatización de la salud, de la educación. Eso era lo que recomendaban, entonces no", dijo.

En el salón Tesorería, el Presidente reiteró que su gobierno seguirá actuando con "mucho respeto" con todos estos organismos financieros, pero manteniendo la agenda del pueblo de México: bienestar, que no haya corrupción, honestidad y austeridad, así como la creación de empleos e impulsar el desarrollo.

"¿Qué hay en la agenda del pueblo de México? ¿Cuál es el primer punto? El bienestar del pueblo. ¡Qué reformas estructurales ni que nada!

"¿Cuál es el segundo punto de la agenda de nación? Que no haya corrupción, que haya honestidad, austeridad republicana; el tercer punto de la agenda es impulsar el desarrollo, la creación de empleos, pero eso no estaba contemplado en el modelo neoliberal, ni se hablaba de corrupción, como dicen los tecnócratas "esa variable". Entonces no se tomaba en cuenta, entonces sí es un cambio", aseveró.