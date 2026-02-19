Grandes bancos en México enfrentan con cautela 2026: Fitch

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 19 (EL UNIVERSAL).- Los grandes bancos que operan en México

con buenos resultados, pero encaran 2026 con mayor cautela ante la incertidumbre por la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la política comercial estadounidense, advirtió

La agencia señaló que, pese aly a la baja en las tasas de referencia durante el año pasado, las principales instituciones mantuvieron unay niveles de capital por encima de los requerimientos regulatorios y de capacidad total de absorción de pérdidas.No obstante, anticipó que el desempeño podría divergir más en función de la, eventos crediticios específicos y laen diversificación y crecimiento.Durante el cuarto trimestre de 2025, el fondeo basado en depósitos y los ingresos por comisiones respaldaron los resultados. El capital y la liquidez permanecieron sólidos, incluso en un entorno de tasas menos favorable, mientras que lade financiamiento y una elevada proporción de depósitos a la vista ayudaron a proteger márgenes en algunos bancos.A nivel sectorial, Fitch estima que el crédito crecerá a un ritmo medio de un solo dígito en 2026, en un contexto de. El financiamiento corporativo y comercial seguirá rezagado y sensible a la relación comercial con Estados Unidos, mientras que elliderará la expansión. La digitalización y la baja penetración bancaria podrían apoyar el crecimiento, aunque difícilmente compensarán los riesgos crecientes del entorno operativo.Grandes, con buenos resultados en 2025En depósitos, detalló,mantuvo el liderazgo, con un crecimiento anual de 10.3% en 2025.conservó una mezcla estable de 70% en depósitos a la vista y 30% a plazo, con un aumento de 12% en depósitos principales y sólida liquidez. Por su parte,reportó un crecimiento de 7.3% en depósitos, apoyado tanto en recursos a la vista como a plazo, reflejando una base de fondeo diversificada.En calidad de activos, las diferencias comenzaron a ser más visibles, aunque el índice de morosidad del sistema se mantuvo en un sólido 2.2% al cierre del cuarto trimestre de 2025. En, la morosidad subió a 1.4% y ela 1.8%, influido por el crecimiento y ciertas exposiciones comerciales.Por su parte,mejoró sus métricas, con una mora de 1.49%, cobertura de 126.5% yde 0.75%.reportóen 1.6%, con cobertura de 185.8% yde 3.1%.cerró 2025 con una mora de 2.06% y cobertura de 148.11%, mostrando mejora frente a periodos previos.En utilidades, también hubo diferencias.incrementó su ganancia neta 6.2% anual, apoyado en mayores, comisiones y resultados de intermediación.elevó su utilidad 5%, impulsado por crecimiento del margen financiero, expansión de ingresos no financieros ydestacó con un alza de 25.8% en su utilidad neta, favorecido por mayor margen financiero, comisiones yEn contraste,reportó una caída de 11% en su utilidad neta de 2025, afectada por impactos no recurrentes y no monetarios relacionados con ingresos operativos de mercado. La administración prevé menosen 2026 y un crecimiento del margen de interés neto respaldado principalmente por el aumento en préstamos.Para 2026, las guías de los bancos apuntan a undel balance, aunque con, dijo la firma.